"Enzo Fernández es un mocoso sin clase": explosivas críticas contra el jugador del Chelsea

Brent hace referencia que la respuesta de Fernández deja "entrever que estaba considerando su futuro y que le atraía bastante la idea de vivir en Madrid, ciudad natal, casualmente, del Real Madrid (guiño, guiño), con el que se ha relacionado al centrocampista desde hace más de un año".

Además, el periodista advierte que aunque Enzo Fernández "no mencionó explícitamente" ni "hizo referencia directa" al conjunto español, "el mensaje era evidente" buscando transmitir que su ciclo en el Chelsea está finalizado y que en el próximo mercado de pases europeo podría ser transferido a la Casa Blanca del fútbol.

Enzo Fernandez El artículo pone en tela de juicio el liderazgo de Enzo Fernández dentro del vestuario del Chelsea.

También apuntaron contra Javier Pastore, representante de Enzo Fernández

Javier Pastore es parte de la agencia que representa a Enzo Fernández y es por eso que al conocer la decisión del Chelsea frente a la situación, es que decidió expresarse al respecto manifestando que "es completamente injusto" y advirtió que "merece mucho más de lo que está ganando actualmente".

Fue por eso que el periodista también apuntó contra Pastore: "Después de que Rosenior lo sentara en el banquillo como correctivo, el representante de Fernández comenzó a quejarse de la supuesta injusticia, como si se tratara de un adolescente al que le confiscaron el vape".

"Esto no es más que una maniobra orquestada con astucia que, al igual que Liam Delap este verano, nadie se cree. Intentan esconderse tras un velo de negación plausible tan fino que hace que Cole Palmer parezca Arnold Schwarzenegger, y al igual que esos tatuajes en el cuello, es una imagen realmente mala para Enzo", concluyó el artículo.

enzo-fernandez Enzo Fernández continúa en el centro de la polémica.

Los puntos más importantes del artículo contra Enzo Fernández

La columna del Daily Star fue firmada por Harry Brent quien describió al mediocampista como un "mocoso sin clase y manipulador", además que cuestionó su liderazgo en el Chelsea apuntando que el club pagó 107 millones de libras para hacerse por su pase, pero su rendimiento en el equipo ha sido irregular.

Brent sostiene que se trata de una estrategia que mantiene el jugador argentino y su entorno para presionar una salida teniendo en cuenta que el Real Madrid podría estar interesado en contar con los servicios del campeón del mundo. Sin embargo, por el momento no hay registro de negociaciones oficiales, ni con el conjunto blanco ni con cualquier otro equipo.

Ante esto, también solicitó que Enzo Fernández no debería ser considerado ni capitán ni vice capitán de The Blues. De igual manera y por lo pronto, el mediocampista no disputará el partido contra el Manchester City, mientras que el equipo londinense se encuentra en plena pelea para clasificar a la próxima Champions League, aunque por el momento solo jugaría la UEFA Europa League.