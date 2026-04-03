La sanción a Enzo Fernández en el Chelsea generó revuelo y todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol

El Chelsea tomó una decisión drástica al suspender a Enzo Fernández por los próximos dos partidos oficiales, una decisión que generó revuelo en las redes y en el mundo del fútbol.
El Chelsea tomó una decisión drástica al suspender Enzo Fernández, una decisión que generó revuelo en las redes y en el mundo del fútbol.
El Chelsea tomó una decisión drástica al suspender a Enzo Fernández por los próximos dos partidos oficiales, una decisión que generó revuelo en las redes y en el mundo del fútbol.
Enzo no jugará este sábado ante el Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup ni el domingo 12 de abril contra el Manchester City en la Premier League y la razón, según el entrenador Liam Rosenior, fue que “cruzó una línea” en relación a la cultura y los valores del club por sus comentarios durante un streaming en la última fecha FIFA, cuando, al ser preguntado sobre en qué ciudad europea le gustaría vivir mencionó a Madrid, en medio de rumores de un posible pase al Real Madrid.
La sanción genera un impacto inmediato ya que Fernández es uno de los jugadores más importantes del Chelsea siendo el segundo máximo goleador y líder en asistencias esta temporada. Además, su ausencia en dos partidos llega en un momento en el que los Blues luchan por clasificar a la próxima Champions League. Rosenior dejó claro que la puerta no está cerrada, pero la medida envía un mensaje claro y refuerza la idea de que el club no tolerará declaraciones que puedan interpretarse como deslealtad pública.
José Mourinho, exentrenador del Chelsea, se refirió al caso con su estilo directo: “Cuando yo estaba en el Chelsea, mis jugadores no hablaban de otros clubes. ¿Por qué? Porque respetaban la camiseta”. El portugués, conocido por exigir lealtad absoluta, cuestionó a Fernández y agregó: "El Real Madrid no es un destino vacacional. Es presión. Es historia. Es responsabilidad. ¿Y ahora hablas de ellos mientras tu equipo está sufriendo? Esto no es liderazgo. Esto es distracción. No coqueteas con otro club cuando tu casa está en llamas y el Madrid no compra jugadores porque digan cosas bonitas en las entrevistas. Compra jugadores que dominan los partidos importantes.”
Lo mismo hizo John Terry, capitán histórico y leyenda del club londinense: “No puedes llevar el escudo del Chelsea, aceptar el brazalete de capitán y luego coquetear en público de esa manera. Eso no lo voy a permitir. ¿Madrid te recuerda a casa? Bien. Londres debería ser tu hogar ahora. Este club te convirtió en un jugador de 100 millones de libras. Eres el vicecapitán, hijo. Eso significa que cuando las cosas van mal, tienes que dar la cara, no ponerte a hablar de lo bonito que está el tiempo en Madrid.”
Por su parte, el agente de Fernández, Javier Pastore, defendió con firmeza a su representado y criticó duramente la sanción. En declaraciones al The Athletic, Pastore afirmó: “La sanción es completamente injusta. Enzo no entendió la situación. Cuando el técnico se lo comunicó, la aceptó porque es un chico extremadamente profesional, siempre comprometido y respeta las decisiones… pero no entendemos la justificación del castigo; no mencionó ningún otro club ni dijo que quería irse del Chelsea, ni mucho menos. Solo habló de Madrid como ciudad porque le preguntaron dónde le gustaría vivir algún día, y es natural que un argentino elija Madrid por el idioma, la cultura y el clima similar a Buenos Aires”.
Pastore también mencionó que hay conversaciones en curso para renovar el contrato de Fernández (vence en 2031), pero advirtió que, si no hay acuerdo después del Mundial de 2026, explorarán otras opciones..