La sanción a Enzo Fernández en el Chelsea generó revuelo y todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol

enzo 3 Enzo Fernández no podrá jugar por dos partidos.

José Mourinho, exentrenador del Chelsea, se refirió al caso con su estilo directo: “Cuando yo estaba en el Chelsea, mis jugadores no hablaban de otros clubes. ¿Por qué? Porque respetaban la camiseta”. El portugués, conocido por exigir lealtad absoluta, cuestionó a Fernández y agregó: "El Real Madrid no es un destino vacacional. Es presión. Es historia. Es responsabilidad. ¿Y ahora hablas de ellos mientras tu equipo está sufriendo? Esto no es liderazgo. Esto es distracción. No coqueteas con otro club cuando tu casa está en llamas y el Madrid no compra jugadores porque digan cosas bonitas en las entrevistas. Compra jugadores que dominan los partidos importantes.”

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Lo mismo hizo John Terry, capitán histórico y leyenda del club londinense: “No puedes llevar el escudo del Chelsea, aceptar el brazalete de capitán y luego coquetear en público de esa manera. Eso no lo voy a permitir. ¿Madrid te recuerda a casa? Bien. Londres debería ser tu hogar ahora. Este club te convirtió en un jugador de 100 millones de libras. Eres el vicecapitán, hijo. Eso significa que cuando las cosas van mal, tienes que dar la cara, no ponerte a hablar de lo bonito que está el tiempo en Madrid.”

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"Ningún jugador es más grande que el Chelsea. Si Enzo ya está harto, que levante las manos y se vaya. No hay liderazgo en el club, porque si lo hubiera, Enzo Fernández no estaría saliendo a hacer declaraciones de ese tipo. Esto es el Chelsea, no un trampolín para otro equipo. Si tu corazón ya está en Madrid, no deberías vestir la camiseta azul. En el Chelsea, jugábamos por el escudo, no por un futuro traspaso" (Mikel Obi, ex jugador del Chelsea). "Ningún jugador es más grande que el Chelsea. Si Enzo ya está harto, que levante las manos y se vaya. No hay liderazgo en el club, porque si lo hubiera, Enzo Fernández no estaría saliendo a hacer declaraciones de ese tipo. Esto es el Chelsea, no un trampolín para otro equipo. Si tu corazón ya está en Madrid, no deberías vestir la camiseta azul. En el Chelsea, jugábamos por el escudo, no por un futuro traspaso" (Mikel Obi, ex jugador del Chelsea).

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"No puedes estar en un club como el Chelsea y estar obsesionado públicamente con otro. Si Enzo Fernández se va, no creo que el club se vea afectado. Odio cuando los jugadores se creen superiores" (Gary Neville) "No puedes estar en un club como el Chelsea y estar obsesionado públicamente con otro. Si Enzo Fernández se va, no creo que el club se vea afectado. Odio cuando los jugadores se creen superiores" (Gary Neville)

Javier Pastore defendió a Enzo Fernández: "La sanción es completamente injusta"

Por su parte, el agente de Fernández, Javier Pastore, defendió con firmeza a su representado y criticó duramente la sanción. En declaraciones al The Athletic, Pastore afirmó: “La sanción es completamente injusta. Enzo no entendió la situación. Cuando el técnico se lo comunicó, la aceptó porque es un chico extremadamente profesional, siempre comprometido y respeta las decisiones… pero no entendemos la justificación del castigo; no mencionó ningún otro club ni dijo que quería irse del Chelsea, ni mucho menos. Solo habló de Madrid como ciudad porque le preguntaron dónde le gustaría vivir algún día, y es natural que un argentino elija Madrid por el idioma, la cultura y el clima similar a Buenos Aires”.

Pastore también mencionó que hay conversaciones en curso para renovar el contrato de Fernández (vence en 2031), pero advirtió que, si no hay acuerdo después del Mundial de 2026, explorarán otras opciones..