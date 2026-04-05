Cómo sigue la novela entre Chelsea y Enzo Fernández: versiones e incertidumbre

En todo caso el resultado favorable descomprimió la situación, pero la novela no está ni cerca de haber terminado ya que Fernández no jugará ante el Manchester City la próxima semana, pero su intención es volver al equipo para llegar en óptimas condiciones al Mundial y el Chelsea lo necesita para terminar bien la temporada, ya sea ganando la FA Cup (está en semifinales) y/o clasificando a la Champions League del año que viene (hoy está 6to e iría a la Conference League).

Enzo Fernández tiene contrato vigente hasta junio del 2032 a cambio de unos 11 millones de dólares por año.

Versiones sobre el futuro de Enzo Fernández en el Chelsea

En Inglaterra hay versiones encontradas sobre el futuro de Enzo Fernández en el Chelsea ya que mientras algunos medios indicaron que el club está dispuesto a recompensar al jugador con un contrato mejorado, otros señalan que por su situación financiera los Blues están decididos a transferir al ex River al Real Madrid o a otro club interesado.

Enzo Fernández es una de las figuras del equipo y el segundo goleador de la temporada con 12 tantos y su representante, Javier Pastore, manifestó su malestar por la decisión del club de sancionarlo.

Por otro lado, el DT Liam Rosenior, portavoz de las decisiones del club, agregó algo más de incertidumbre al afirmar que "después de lo ocurrido en los últimos días, no puedo garantizar que Enzo siga siendo el vicecapitán. Ese puesto podría recaer en otro jugador la próxima temporada."