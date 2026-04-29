Copa Libertadores: las posiciones tras la derrota de Boca, la goleada de Rosario Central y la victoria de Lanús

Boca perdió con Cruzeiro, Rosario Central goleó a Universidad Central de Venezuela y Lanús se quedó con un importante triunfo ante Liga de Quito en el inicio de la tercera fecha de Copa Libertadores para los equipos argentinos.
Boca perdió ante Cruzeiro, Rosario Central venció a Universidad Central de Venezuela y Lanús se impuso por la mínima a Liga de Quito
Boca perdió con Cruzeiro, Rosario Central goleó a Universidad Central de Venezuela y Lanús se quedó con un importante triunfo ante Liga de Quito en el inicio de la tercera fecha de Copa Libertadores para los equipos argentinos.
Boca no pudo ante Cruzeiro en Brasil y terminó perdiendo sobre el final luego de que el encuentro se le hiciera cuesta arriba con la expulsión de Adam Bareiro a finales del primer tiempo. El gol lo marcó Neyser Villarreal a los 83 minutos lo que derivó en cargadas e incidentes sobre el final del cotejo. Con la derrota, el Xeneize se posicionó en el segundo lugar del Grupo D por diferencia de gol con el propio Cruzeiro.
El próximo rival del elenco dirigido por Claudio Úbeda será Barcelona de Ecuador por la fecha 4 de la Copa Libertadores el martes 5 de mayo.
Rosario Central con todo el brillo de Ángel Di María goleó a Universidad Central en Caracas por 3 a 0 con goles de Ignacio Ovando, Di María de penal (fue su primer tanto el certamen) y Enzo Copetti. Con el triunfo, el Canalla lidera en el Grupo H con 7 unidades, al igual que Independiente del Valle pero con mejor diferencia de gol.
Por la cuarta fecha de la zona, el equipo de Jorge Almiró recibirá a Libertad de Paraguay, en Arroyito, el próximo martes 5 de mayo.
En un partido clave, el Granate se impuso por 1 a 0 a Liga de Quito en La Fortaleza con un tanto de Agustín Cardozo. El equipo de Mauricio Pellegrino hilvanó su segundo triunfo consecutivo en Libertadores luego de un debut con derrota en el certamen ante Mirassol.
De esta manera, Lanús alcanzó la cima del Grupo G, la cual comparte conla misma Liga de Quito con seis unidades pero éste con mejor diferencia de gol. En la fecha 4, el Granate viajará a la altura de Bolivia para enfrentar a Always Ready el próximo martes 5 de mayo.