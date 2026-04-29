Copa Libertadores: las posiciones tras la derrota de Boca, la goleada de Rosario Central y la victoria de Lanús

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Cátedra de Ángel Di María y victoria para Rosario Central

Rosario Central con todo el brillo de Ángel Di María goleó a Universidad Central en Caracas por 3 a 0 con goles de Ignacio Ovando, Di María de penal (fue su primer tanto el certamen) y Enzo Copetti. Con el triunfo, el Canalla lidera en el Grupo H con 7 unidades, al igual que Independiente del Valle pero con mejor diferencia de gol.

Por la cuarta fecha de la zona, el equipo de Jorge Almiró recibirá a Libertad de Paraguay, en Arroyito, el próximo martes 5 de mayo.

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Lanús se subió a la cima

En un partido clave, el Granate se impuso por 1 a 0 a Liga de Quito en La Fortaleza con un tanto de Agustín Cardozo. El equipo de Mauricio Pellegrino hilvanó su segundo triunfo consecutivo en Libertadores luego de un debut con derrota en el certamen ante Mirassol.

De esta manera, Lanús alcanzó la cima del Grupo G, la cual comparte conla misma Liga de Quito con seis unidades pero éste con mejor diferencia de gol. En la fecha 4, el Granate viajará a la altura de Bolivia para enfrentar a Always Ready el próximo martes 5 de mayo.