Hasta Leonardo da Vinci tuvo que hacer un currículum vitae para pedir trabajo: ¿qué decía?

Lo realmente asombroso de esta carta, es que era muy persuasiva, pero no le hizo falta mentir, ni modificar ni mucho menos generar conflicto para conseguir el trabajo. Solo con las habilidades ingeniosas que había adquirido a lo largo de su vida fue suficiente para que el éxito profesional le abriera las puertas a un nuevo mundo.

Por supuesto, para esa época el currículum vitae no era un término común ni conocido, aunque sí se lo conocía por su concepto más básico. La idea de demostrar tu valor para obtener un favor de un empleador, bajo el nombre de mecenazgo.

leonardo da vinci, carta, currículum, historia (2) Leonardo supo adaptar su mensaje al “puesto” que buscaba. Foto Linkedin

Da Vinci tenía talentos como pintor, ingeniero, arquitecto e inventor, pero buscaba que sus saberes prosperaran fuera de su ciudad natal. Así que se postuló a un puesto de trabajo como experto en ingeniería militar e inventos básicos. Pero...¿qué decía esa carta?

¿Qué decía la carta que da Vinci escribió para conseguir trabajo?

A puño y letra, le envió a Ludovico Sforza el siguiente escrito: “Ilustrísimo señor mío… me esforzaré en hacerme entender, le abriré mis secretos y me pongo a disposición… para llevar a efecto y demostrar… las cosas que brevemente se anotan a continuación”