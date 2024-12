Qué debe tener un curriculum para tener más posibilidades de conseguir un trabajo

En ese sentido, esta especie de carta de presentación debe tener:

Datos Personales: Nombre, contacto y redes sociales, especialmente las profesiones como LinkedIn, en caso de tener.

Antecedentes educativos: No coloque todos. Si tiene universitario completo, no hace falta que el empleador sepa a qué colegios primarios y secundarios asistió.

Cursos y capacitaciones: Coloque los que sean pertinentes para el puesto y no todos los que haya hecho durante toda su vida.

Antecedentes laborales: coloque sus empleos desde el más nuevo hasta el más viejo. Tiene mucho valor que coloque contactos.

Otros datos a tener en cuenta en un curriculum vitae

Hay muchos trabajos que suelen preguntar por la remuneración pretendida. Sea honesto, esto no significa que si usted coloca una cifra menor a que la se está dispuesto a pagar, la empresa reduzca el salario.

Además, tiene que tener en cuenta que un curriculum no debe ser muy largo, con dos hojas está perfecto. Es una presentación y no un libro. Además, a la hora de hacer listas, use punteos o viñetas.

También, trate de usar un diseño simple, pero atractivo. Y algo sumamente importante, revise que no tenga errores ortográficos. Aunque el trabajo no consista en escribir, el curriculum es una presentación suya, por lo que tiene que estar lo mejor posible.