Se lesionó Enzo Fernández y generó preocupación en la Selección argentina para el Mundial

Enzo Fernández preocupó al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de cara al Mundial 2026. El volante se lesionó este sábado en la derrota del Chelsea por 1 a 0 ante Manchester United por la fecha 33 de la Premier League.
Enzo Fernández salió con una molestia en la derrota del Chelsea por 1 a 0 ante Manchester United. Generó preocupación en la Selección argentina para el Mundial
Enzo Fernández preocupó al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de cara al Mundial 2026. El volante se lesionó este sábado en la derrota del Chelsea por 1 a 0 ante Manchester United por la fecha 33 de la Premier League.
Enzo Fernández, que volvió a la titularidad tras la sanción que tuvo por dos partidos (hizo declaraciones sobre su interés de pasar al Real Madrid), pero sobre el cierre del partido quedó en el puso con visibles gestos de dolor en su pierna derecha, tras intentar disputar una pelota aérea en ataque.
El ex jugador de River se fue caminando, aunque con molestias evidentes, lo que generó incertidumbre a pocas semanas del Mundial 2026, donde el entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con la lesión de Cristian Cuti Romero que trajo preocupación en la “Albiceleste”.
Además Alejandro Garnacho ingresó en Chelsea a los 12 minutos de juego ante la salida de un Estevao lesionado y no logró gravitar por ninguna de las dos bandas.
Mientras que Lisandro Martínez no pudo estar para los Red Devils debido a la expulsión que sufrió en la última fecha en la derrota ante el Leeds United.
"Creo que fue en la pantorrilla. Espero que haya sido un calambre, lo necesitamos para el martes", dijo el entrenador de los Blues Liam Rosenior al término del encuentro. Minutos más tarde, el círculo íntimo del futbolista confirmó que, por suerte, simplemente se trató de un calambre.
Así Enzo Fernández no tuvo el mejor regreso tras una sanción interna impuesta por el entrenador Liam Rosenior, luego de sus declaraciones sobre una posible salida al Real Madrid. Si bien fue reincorporado, no recuperó la cinta de capitán, que quedó en manos de Moisés Caicedo, en una señal de que la relación aún atraviesa cierta tensión.