Se lesionó Enzo Fernández y generó preocupación en la Selección argentina para el Mundial

Además Alejandro Garnacho ingresó en Chelsea a los 12 minutos de juego ante la salida de un Estevao lesionado y no logró gravitar por ninguna de las dos bandas.

Mientras que Lisandro Martínez no pudo estar para los Red Devils debido a la expulsión que sufrió en la última fecha en la derrota ante el Leeds United.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2045618472638402786&partner=&hide_thread=false “Mundial 2026”:

Porque a 54 días del mundial se lesionó Enzo Fernández pic.twitter.com/ApOkTyL7i5 — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) April 18, 2026

Enzo Fernández tuvo un calambre

"Creo que fue en la pantorrilla. Espero que haya sido un calambre, lo necesitamos para el martes", dijo el entrenador de los Blues Liam Rosenior al término del encuentro. Minutos más tarde, el círculo íntimo del futbolista confirmó que, por suerte, simplemente se trató de un calambre.

Así Enzo Fernández no tuvo el mejor regreso tras una sanción interna impuesta por el entrenador Liam Rosenior, luego de sus declaraciones sobre una posible salida al Real Madrid. Si bien fue reincorporado, no recuperó la cinta de capitán, que quedó en manos de Moisés Caicedo, en una señal de que la relación aún atraviesa cierta tensión.