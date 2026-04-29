Oscar Ruggeri no se guardó nada: su dura crítica a Leandro Paredes tras la derrota de Boca

La postura de Oscar Ruggeri tras la derrota de Boca

Durante el programa F90 de ESPN, en el cual es actual panelista, Oscar Ruggeri centró su crítica en el cruce que Paredes mantuvo con Matheus Pereira. En un momento de máxima tensión, el volante argentino quedó al borde de la tarjeta roja tras una falta y un posterior gesto provocador en el que le puso el dedo en la nariz al jugador brasileño.

Para el Cabezón este tipo de reacciones son un errores graves, sobre todo para un jugador de la jerarquía del mediocampista de la Selección argentina, quien alzó la Copa del Mundo en 2022.

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"Paredes, que es un crack, se tiene que poner a jugar porque él jugando marca la diferencia. Si yo soy del equipo rival y logro esto, lo saco del partido y es el tipo más importante. Estaba sacado, no jugó", aseguró.

Ruggeri resaltó que, al entrar en el terreno del roce y la distracción, el capitán de Boca termina haciéndole un favor a su rival. Según la visión del panelista, el referente debe mantener la frialdad necesaria para conducir al equipo, especialmente en ambientes hostiles.

“Paredes que es un crack se tiene que poner a jugar porque él jugando marca la diferencia. Si yo soy del equipo rival y logro esto, lo saco del partido y es el tipo más importante. Estaba sacado, no jugó”, sentenció.