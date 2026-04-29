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Oscar Ruggeri no se guardó nada: su dura crítica a Leandro Paredes tras la derrota de Boca

Oscar Ruggeri fue contundente a la hora de analizar la derrota de Boca ante Cruzeiro. El Cabezón apuntó contra la performance de Leandro Paredes

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Oscar Ruggeri cuestionó a Leandro Paredes.

Oscar Ruggeri cuestionó a Leandro Paredes.

La derrota de Boca ante Cruzeiro en Belo Horizonte no solo dejó un sabor amargo por el resultado, sino que encendió las alarmas por el comportamiento de sus referentes. En este sentido Oscar Ruggeri, sin pelos en la lengua, dejó clara su postura con respecto al accionar de Leandro Paredes.

El Cabezón, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 1986, fue contundente al hablar sobre lo ocurrido durante la jornada de este martes, donde el equipo de Claudio Úbeda perdió su invicto en la Copa Libertadores.

Leandro Paredes

La postura de Oscar Ruggeri tras la derrota de Boca

Durante el programa F90 de ESPN, en el cual es actual panelista, Oscar Ruggeri centró su crítica en el cruce que Paredes mantuvo con Matheus Pereira. En un momento de máxima tensión, el volante argentino quedó al borde de la tarjeta roja tras una falta y un posterior gesto provocador en el que le puso el dedo en la nariz al jugador brasileño.

Para el Cabezón este tipo de reacciones son un errores graves, sobre todo para un jugador de la jerarquía del mediocampista de la Selección argentina, quien alzó la Copa del Mundo en 2022.

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"Paredes, que es un crack, se tiene que poner a jugar porque él jugando marca la diferencia. Si yo soy del equipo rival y logro esto, lo saco del partido y es el tipo más importante. Estaba sacado, no jugó", aseguró.

Ruggeri resaltó que, al entrar en el terreno del roce y la distracción, el capitán de Boca termina haciéndole un favor a su rival. Según la visión del panelista, el referente debe mantener la frialdad necesaria para conducir al equipo, especialmente en ambientes hostiles.

“Paredes que es un crack se tiene que poner a jugar porque él jugando marca la diferencia. Si yo soy del equipo rival y logro esto, lo saco del partido y es el tipo más importante. Estaba sacado, no jugó”, sentenció.

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