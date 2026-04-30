La AFA redujo la sanción a Marcos Rojo tras su expulsión ante River: ¿cuándo vuelve?

La expulsión de Marcos Rojo que generó gran preocupación en la Academia

Marcos Rojo fue protagonista de una tarde accidentada en el clásico entre Racing y River porque cuando su equipo ejecutó un tiro de esquina el defensor golpeó a Lucas Martínez Quarta, por lo que Sebastián Zunino fue llamado por el VAR y el equipo arbitral decidió sancionar con la tarjeta roja.

Luego el defensor perdió los estribos: reaccionó con una catarata de insultos hacia el colegiado del encuentro, quien dejó constancia de los agravios en su informe oficial.

En un principio la AFA aplicó una sanción ejemplificadora de cuatro fechas de suspensión ya que consideraron tanto la agresión física como el maltrato verbal hacia la autoridad deportiva. Esto provocaría que Rojo se perdiera partidos decisivos de la etapa clasificatoria del Torneo Apertura, generando incertidumbre sobre su presencia en eventos esenciales.

Marcos Rojo Luego de ser expulsado Marcos Rojo explotó contra el árbitro.

¿Cuándo vuelve a jugar Marcos Rojo?

Tras haber cumplido dos de los cuatros partidos estipulados, la nueva disposición del Tribunal dio por finalizado el castigo. Esta medida ha generado diversas opiniones en el ámbito deportivo, pero desde lo reglamentario, permite que Rojo deje atrás el episodio del clásico y se enfoque exclusivamente en el aspecto futbolístico para los compromisos venideros.

La resolución llega en un momento crítico para el equipo dirigido por Gustavo Costas, que se prepara para encarar la definición de la fase de grupos. Por el momento, Racing está fuera de los ocho clasificados de la Zona B ya que tiene 20 puntos y quienes tienen los boletos para los octavos de final son:

Independiente Rivadavia: 33 puntos. River: 29. Argentinos juniors: 29. Rosario Central: 27. Belgrano: 23. Gimnasia: 23. Huracán: 21. Barracas Central: 21.

Además, en la Copa Sudamericana el panorama también es complicado.

Botafogo: 7 puntos. Caracas: 5. Racing: 4. Independiente Petrolero: 0.

De esta manera, Marcos Rojo ya es considerado por Gustavo Costas para ser parte de la lista de convocados para el trascendental partido contra Huracán. En caso de ganar, clasificará a los playoffs; si empata, dependerá de cómo le vaya a Barracas Central frente a Banfield y si pierde quedará eliminado del Torneo Apertura.