Los hinchas de Racing le soltaron la mano a Marcos Rojo: las estadísticas negativas que lo sentencian

El clásico entre Racing y River tuvo a un jugador que se llevó todas las miradas y no por su buen desempeño en el campo de juego. Marcos Rojo vivió el partido con las pulsaciones a mil y, en vez de utilizar la motivación a su favor, cometió errores de principiante.
Fue así que el defensor de 36 años se convirtió en el principal apuntado por los hinchas de la Academia, quienes silbaron al ex Boca luego de que vio la tarjeta roja y se retiraba a los vestuarios a los 80 minutos.
Marcos Rojo: una jornada para el olvido
El defensor que surgió de Estudiantes de La Plata y defendió los colores de la Selección argentina, Manchester United y Boca, entre otros, no pudo hacer valer su experiencia contra River y nuevamente fue protagonista por situaciones negativas.
Luego, cuando el árbitro Sebastián Zunino dio por terminada la primera etapa, lo increpó junto a sus compañeros con quejas por una probable expulsión a Tobías Ramírez y le profirió un grave insulto que pasó inadvertido para la terna, pero que las cámaras de TV registraron claramente.
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CLARITO, ¿NO? Marcos Rojo protagonizó este momento con Zunino y el árbitro lo amonestó.
En la segunda etapa nuevamente estaría en el centro de la escena ya que al minuto 33 golpeó con su mano a Lucas Martínez Quarta, por lo que el árbitro fue llamado por el VAR y al revisar la jugada no dudó: roja directa para el defensor de la Academia.
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¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!
Las sorprendentes estadísticas de Marcos Rojo contra River
Las estadísticas hablan por si solas. Marcos Rojo ha sido expulsado en su carrera en 13 ocasiones en 448 partidos, seis de esas cartulinas fueron en equipos argentinos: cuatro en Boca y dos en Racing.
En torneos correspodientes a la AFA tiene tres expulsiones y todas esas situaciones han sido frente a River. Para colmo, en la Academia ha cometido errores que lo pusieron en el centro de las críticas.
Llegó a Racing para disputar la Copa Libertadores, pero fue expulsado desde el banco de suplentes contra Peñarol, por lo que no pudo debutar. Luego convirtió un gol en contra en la semifinal contra Palmeiras, lo que provocó la eliminación de su equipo.
Además, golpeó sin intención en el rostro a Santiago Sosa, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamentey se perdió partidos fundamentales en su recuperación. A todas estas situaciones se le suman la crónica de su partido contra River en una noche que, sin dudas, fue para el olvido.