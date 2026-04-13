Los hinchas de Racing le soltaron la mano a Marcos Rojo: las estadísticas negativas que lo sentencian

A los 33 minutos de la primera parte no alcanzó a cerrar el pase que le envió Marcos Acuña a Facundo Colidio y tuvo que ver desde el suelo como el número 11 abría el marcador.

Embed RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



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Luego, cuando el árbitro Sebastián Zunino dio por terminada la primera etapa, lo increpó junto a sus compañeros con quejas por una probable expulsión a Tobías Ramírez y le profirió un grave insulto que pasó inadvertido para la terna, pero que las cámaras de TV registraron claramente.

Embed CLARITO, ¿NO? Marcos Rojo protagonizó este momento con Zunino y el árbitro lo amonestó.



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En la segunda etapa nuevamente estaría en el centro de la escena ya que al minuto 33 golpeó con su mano a Lucas Martínez Quarta, por lo que el árbitro fue llamado por el VAR y al revisar la jugada no dudó: roja directa para el defensor de la Academia.

Embed ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



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Gustavo Costas no dudó en referirse a la situación una vez finalizado el partido: "No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes.

Embed ¡EXPULSIÓN Y FURIA TOTAL! Marcos R. vio la roja ante River y le dijo de todo al ábitro Zunino. pic.twitter.com/fIGU7skRO4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

Las sorprendentes estadísticas de Marcos Rojo contra River

Las estadísticas hablan por si solas. Marcos Rojo ha sido expulsado en su carrera en 13 ocasiones en 448 partidos, seis de esas cartulinas fueron en equipos argentinos: cuatro en Boca y dos en Racing.

Marcos Rojo En 2022 Marcos Rojo fue expulsado por esta patada a Nicolás de la Cruz.

En torneos correspodientes a la AFA tiene tres expulsiones y todas esas situaciones han sido frente a River. Para colmo, en la Academia ha cometido errores que lo pusieron en el centro de las críticas.

Llegó a Racing para disputar la Copa Libertadores, pero fue expulsado desde el banco de suplentes contra Peñarol, por lo que no pudo debutar. Luego convirtió un gol en contra en la semifinal contra Palmeiras, lo que provocó la eliminación de su equipo.

Además, golpeó sin intención en el rostro a Santiago Sosa, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamentey se perdió partidos fundamentales en su recuperación. A todas estas situaciones se le suman la crónica de su partido contra River en una noche que, sin dudas, fue para el olvido.