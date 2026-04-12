River le ganó a Racing en Avellaneda y sigue invicto con Chacho Coudet como DT

El Chacho Coudet mantuvo su invicto como DT de River al vencer a Racing, su ex equipo, por la fecha 14 del Torneo Apertura
El partido por la fecha 14 del Torneo Apertura le permite a River mantenerse segundo con 26 puntos, 3 menos que el líder Independiente Rivadavia, mientras que los dirigidos por Gustavo Costas quedaron novenos, fuera de la zona de clasificación a playoffs, con 18 unidades.
El primer gol lo hizo Facundo Colidio a los 33' del primer tiempo, en el complemento fue expulsado Marcos Rojo y Sebastián Driussi sentenció el resultado a los 91'.
El partido fue intenso, jugado al límite y con algunas jugadas polémicas, y aunque Racing fue más en el comienzo y presionó con insistencia en el final, River fue creciendo, abrió el marcador y en el cierre aumentó la diferencia.
La victoria le permite a River encarar con mucha confianza una semana clave ya que debutará como local en la Copa Sudamericana ante Carabobo y recibirá nada menos que a Boca en el Superclásico.
Tras una jugada discutida en el área de River, Rojo se equivocó y Colidio no perdonó a Racing para establecer el 1 a 0 a favor de River.
River fue creciendo en el partido, tuvo más la pelota y un remate desde afuera de Galván exigió a Cambeses.
River arrancó un poco impreciso y el joven Beltrán tuvo que aparecer para evitar que los locales abrieran el marcador en el inicio del encuentro. También hubo una jugada dudosa en la que los locales pidieron penal.