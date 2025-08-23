La extraña enfermedad genética que se da en niñas y afecta al sistema nervioso: ¿Cuál es?

madre e hija La herencia recesiva ligada al cromosoma X es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos cuando hay mutaciones en un gen del cromosoma X

El síndrome de Aicardi: una enfermedad rara y neurológica

Uno de estos trastornos poco comunes es el síndrome de Aicardi, una enfermedad hereditaria extremadamente rara que afecta principalmente a las niñas. Fue descrita por primera vez en 1965 por el neurólogo francés Jean Aicardi y desde entonces se la asocia con graves alteraciones del desarrollo neurológico.

Este síndrome se caracteriza principalmente por la ausencia parcial o total del cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. Como consecuencia, las niñas que lo padecen suelen presentar convulsiones desde los primeros meses de vida, retraso en el desarrollo psicomotor y problemas visuales debido a lesiones específicas en la retina.

Según estudios, el síndrome de Aicardi está vinculado al cromosoma X, lo que explica por qué se presenta con mayor frecuencia en niñas. Los varones que heredan esta mutación, en la mayoría de los casos, no sobreviven debido a la forma en que se expresa el gen alterado. Por eso, más del 90% de los diagnósticos se dan en pacientes femeninas.

sindrome de aicardi (1) La imposibilidad del desarrollo del tejido primordial puede causar complicaciones que van desde dificultades de aprendizaje, malformaciones hasta convulsiones

Síntomas y diagnóstico de esta enfermedad

Además de las convulsiones infantiles y la falta del cuerpo calloso, los médicos suelen detectar microcefalia, dificultades motoras y un desarrollo cognitivo muy limitado. El diagnóstico de esta enfermedad generalmente se realiza a través de estudios de neuroimagen, análisis genéticos y la observación clínica de los signos característicos.

Entre los síntomas mencionados por el estudio citado se encuentran:

Malformaciones cerebrales

Desigualdad entre los dos lados del cerebro

Quistes en el cerebro

Retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual

Ojos muy pequeños, causando una reducción de la visión, que pueden causar ceguera.

Características faciales inusuales

Manos deformadas o pequeñas

Defectos de la columna vertebral y de las costillas que resultan en curvatura anormal de la columna

Problemas gastrointestinales

Problemas hormonales

Infecciones pulmonares repetidas

sindrome de aicardi (2) Esta imagen axial T1 ponderada de una niña de 2 años de edad con síndrome de Aicardi muestra esquizencefalia de labio cerrado de lóbulo parietal derecho (flecha), polimicrogiria, heterotopía de la materia gris del lado izquierdo y agenesia del cuerpo calloso

Actualmente, no existe una cura para el síndrome de Aicardi, pero sí tratamientos que buscan mejorar la calidad de vida de las pacientes. Los anticonvulsivos ayudan a controlar las crisis epilépticas, mientras que la fisioterapia y la estimulación temprana resultan esenciales para potenciar las habilidades motoras y cognitivas.

Este síndrome es considerado una de las enfermedades raras que más desafíos plantea a la investigación genética y neurológica. Si bien los avances en medicina permiten hoy un mejor diagnóstico, aún queda mucho por descubrir sobre las causas exactas y posibles tratamientos más efectivos.