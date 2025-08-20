Una vez que llega el verano, el suelo se seca, y el trabajo agrícola o la construcción hace que las esporas se esparzan en el ambiente. "Creo que el cambio climático es la principal razón para explicar este tipo de explosión dramática", declaró Yang al portal de ciencia SFGATE. "No creo que ninguna otra razón pueda explicar este tipo de fenómeno", agregó.

desierto california El hongo se encontraba en el desierto de California, pero se está expandiendo.

Una enfermedad peligrosa

Si bien la fiebre del valle San Joaquín es una enfermedad respiratoria, cuando la sufren niños puede ser particularmente devastadora. "Cuando los niños contraen este tipo de fiebre del valle tan grave, es devastador", dijo Yang, explicando que la infección puede diseminarse y extenderse a los huesos, lo que requiere tratamientos crónicos: "No van a vivir con normalidad".

A pesar de lo que indica el experto, hay quienes no creen que el incremento de casos sea tan dramático. El doctor John Galgiani, director del Centro de Excelencia para la Fiebre del Valle de la Universidad de Arizona, aseguró que el aumento se debe a que ahora el reporte de casos es más directo, y no seguirá creciendo necesariamente.

"El impacto real de la enfermedad probablemente no represente un cambio tan grande como lo indican las cifras", dijo Galgiani. Sin embargo, se mostró preocupado por la posibilidad de que el hongo siga expandiéndose por Estados Unidos debido al calentamiento global.

fiebre del valle La enfermedad se produce por las esporas de un hongo, que actualmente tiene las características perfectas para proliferar.

Síntomas de la Fiebre del Valle de San Joaquín

Tos seca persistente

Fiebre alta

Fatiga extrema

Dolor de cabeza

Dolor en el pecho

Falta de aire

Escalofríos

Sudoración nocturna

Dolores musculares

Sarpullido rojizo

Nódulos bajo la piel

Pérdida del apetito

Casos severos: rigidez de cuello, confusión, inflamación articular.

Nota: 60% de infectados no presenta síntomas.