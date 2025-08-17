Sarampión: alerta por un brote de la enfermedad en diez países de América

“Los brotes están relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación: el 71 % de los casos ocurrieron en personas no vacunadas y un 18 en individuos con estado de vacunación desconocido”, explicó la OPS en el escrito.

En 2024, la cobertura de la primera dosis de la vacuna triple viral en la región alcanzó el 89 % (2 puntos porcentuales más que en 2023), mientras que la segunda dosis aumentó del 76 al 79 %. De acuerdo a lo establecido por el organismo, estos niveles siguen por debajo del 95 % recomendado para prevenir brotes de la enfermedad.

“El sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo”, explicó el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Los países con mayor número de casos son Canadá (4,548 casos), México (3,911 casos) y Estados Unidos (1,356 casos).

Otros países con casos confirmados de la enfermedad incluyen a Bolivia (229), la Argentina (35), Belice (34), Brasil (17), Paraguay (4), Perú (4) y Costa Rica (1). De estos, Paraguay fue el último país en reportar un brote este año.

Las muertes causadas por sarampión, de acuerdo con el reporte de la OPS, se registraron en México (14), Estados Unidos (3) y Canadá (1), de acuerdo con un informe difundido por la agencia de noticias Xinhua.

A su vez, la OPS recomendó a los países de la región alcanzar y mantener una cobertura de vacunación del 95 % con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, fortalecer los sistemas de respuesta rápida para contener brotes y escalar las estrategias de vacunación selectiva (bloqueo vacunal o barrido documentado) a campañas masivas de vacunación en áreas de riesgo y brotes, conforme el escenario epidemiológico y la movilidad de los casos.

En ese sentido, el organismo no recomendó restricciones de viaje, pero aconsejó a los viajeros asegurarse de estar vacunados, especialmente si visitan zonas con brotes activos.

El informe recordó que las Américas fueron declaradas libres de sarampión endémico en 2016, un logro único alcanzado a nivel global.

En el orden global, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registraron 239.816 casos sospechosos y 108.074 casos confirmados en todas las regiones de la OMS hasta julio de 2025.

En este caso, la región del Mediterráneo Oriental es la más afectada por la enfermedad y representa la mayor proporción (35 %), seguida por África (21 %) y Europa (21 %). Además, Israel comunicó este sábado su segundo caso fatal de la enfermedad.

Síntomas del Sarampión

Los signos y síntomas del sarampión aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Fiebre

Tos seca

Goteo de la nariz

Dolor de garganta

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominadas manchas de Koplik

Sarpullido constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí

La infección ocurre en etapas en el transcurso de 2 a 3 semanas.

Infección e incubación. Durante los primeros 10 a 14 días de la infección, el virus del sarampión se propaga por el cuerpo. Durante este período, no se manifiestan síntomas de sarampión.

Signos y síntomas inespecíficos. El sarampión generalmente comienza con fiebre leve a moderada, a menudo con tos continua, goteo de la nariz, ojos inflamados (conjuntivitis) y dolor de garganta. Esta enfermedad relativamente leve dura de 2 a 3 días.

Enfermedad aguda y sarpullido. El sarpullido consiste en pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido aparece primero en el rostro. Durante los días siguientes, el sarpullido se esparce por los brazos, el pecho y la espalda, y luego por los muslos, las pantorrillas y los pies. Al mismo tiempo, la fiebre aumenta abruptamente y a menudo alcanza de 40º a 41º).

Recuperación. El sarpullido del sarampión puede durar hasta siete días. El sarpullido disminuye progresivamente; primero desaparece del rostro y, por último, de los muslos y los pies. Si bien otros síntomas de la enfermedad desaparecen, la tos y el oscurecimiento o la descamación de la piel donde estaba el sarpullido pueden durar hasta 10 días.

Una persona con sarampión puede trasmitir el virus a otras durante aproximadamente ocho días; ese período comienza cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y finaliza cuando este ha estado presente durante cuatro días, según indica mayoclinic.org.