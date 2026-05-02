El "misterio de la música": se golpeó la cabeza en una pileta y despertó siendo un genio del piano

Pero lo más impactante ocurrió cuatro días después. Mientras visitaba a un amigo que tenía un teclado en su casa, Derek sintió un impulso inexplicable. Sin haber estudiado música nunca, se sentó y comenzó a tocar una pieza compleja, moviendo sus dedos con la destreza de un profesional.

¿Cómo lo hace?: la explicación del protagonista

Amato explica que no necesita partituras porque su cerebro procesa la música de una forma visual única. Según relató, ve "cuadrados blancos y negros" que se mueven de izquierda a derecha en su mente, guiando sus dedos sobre las teclas. Es como si su cerebro hubiera desbloqueado un software de composición instantánea.

"No toco de oído ni por conocimiento académico. Simplemente sigo los bloques de luz que aparecen frente a mis ojos", confesó el músico, quien hoy se dedica a dar conciertos y charlas motivacionales por todo el mundo.

derek amato

La explicación científica: El "Savant" Adquirido

Este fenómeno es conocido por la ciencia como Síndrome del Sabio Adquirido (Acquired Savant Syndrome). Se estima que existen menos de 50 casos registrados en la historia. Según los neurólogos, el traumatismo craneal pudo haber causado una "reconexión" en su cerebro, permitiendo que áreas que antes estaban inactivas o inhibidas tomaran el control, liberando un talento artístico latente.

Aunque hoy es un compositor reconocido, la vida de Derek no es sencilla. El accidente le dejó secuelas permanentes: sufre de migrañas crónicas, sensibilidad extrema a la luz y ataques de síncope (desmayos repentinos). Sin embargo, para Amato, el intercambio valió la pena.