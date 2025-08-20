Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Impactantes imágenes

Boxeo: el campeón del mundo que se encuentra en un penal de máxima seguridad

El mundo del boxeo no sale del asombro ante el arresto y la deportación de una figura que supo ser campeón del mundo. Las imágenes, en la nota

Por UNO
Además de estar preso

Además de estar preso, este boxeador tiene problemas con la droga y el acohol

El pasado 2 de julio, y para sorpresa de muchos amantes del boxeo, Julio César Chávez Jr. fue detenido acusado de portar un arma de fuego, lo que significó la deportación de los Estados Unidos. Ahora, se han viralizado las primeras imágenes del mexicano llegando esposado a su país, a la espera de la decisión que marcará su futuro.

En las últimas horas, trascendió que el hijo de la leyenda Julio César Chávez llegó de Los Ángeles para ser encerrado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, considerado un penal de máxima seguridad.

chavez jr, deportacion
Ch&aacute;vez Jr. fue deportado de los Estados Unidos y trasladado a un penal de m&aacute;xima seguridad

Chávez Jr. fue deportado de los Estados Unidos y trasladado a un penal de máxima seguridad

Julio César Chávez Jr. fue trasladado a un penal en México

Luego de ser deportado por las autoridades de Estados Unidos, el campeón del mundo en boxeo llegó al penal de máxima seguridad mencionado pasadas las 23 horas.

En México, la Fiscalía General lo señaló como presunto implicado en delincuencia organizada y con vínculos al Cártel de Sinaloa, lo que lo llevó a ser llevado a este penal.

julio cesar chavez jr, preso
Julio C&eacute;sar Ch&aacute;vez Jr ya se encuentra en un penal de m&aacute;xima seguridad en M&eacute;xico&nbsp;

Julio César Chávez Jr ya se encuentra en un penal de máxima seguridad en México

Julio César Chávez Jr. atraviesa problemas de adicciones relacionadas con el alcohol y la drogadicción, como si la vinculación con este peligroso grupo fuera poco.

Los presuntos vínculos narcos provienen de denuncias presentadas en Estados Unidos y de un expediente que la FGR mantiene desde 2019. En este se detalla información que lo relacionaría con miembros de “Los Chapitos”. Por ahora, se desconoce el futuro del mexicano, pero no pinta nada bien.

La carrera de Julio César Chávez Jr.

Hijo del legendario Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y triple campeón mundial (superpluma, ligero y superligero), Chávez Jr. tuvo una carrera irregular.

maravilla martinez, chavez jr
Maravilla Mart&iacute;nez se enfrent&oacute; al mexicano Ch&aacute;vez Jr

Maravilla Martínez se enfrentó al mexicano Chávez Jr

Fue campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre 2011 y 2012, hasta que perdió el título frente al argentino Sergio “Maravilla” Martínez en Las Vegas. Por esto último, además de su polémico estilo de vida, es que es recordado en suelo argentino.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas