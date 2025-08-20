Boxeo: el campeón del mundo que se encuentra en un penal de máxima seguridad

En México, la Fiscalía General lo señaló como presunto implicado en delincuencia organizada y con vínculos al Cártel de Sinaloa, lo que lo llevó a ser llevado a este penal.

julio cesar chavez jr, preso Julio César Chávez Jr ya se encuentra en un penal de máxima seguridad en México

Julio César Chávez Jr. atraviesa problemas de adicciones relacionadas con el alcohol y la drogadicción, como si la vinculación con este peligroso grupo fuera poco.

Los presuntos vínculos narcos provienen de denuncias presentadas en Estados Unidos y de un expediente que la FGR mantiene desde 2019. En este se detalla información que lo relacionaría con miembros de “Los Chapitos”. Por ahora, se desconoce el futuro del mexicano, pero no pinta nada bien.

La carrera de Julio César Chávez Jr.

Hijo del legendario Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y triple campeón mundial (superpluma, ligero y superligero), Chávez Jr. tuvo una carrera irregular.

maravilla martinez, chavez jr Maravilla Martínez se enfrentó al mexicano Chávez Jr

Fue campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre 2011 y 2012, hasta que perdió el título frente al argentino Sergio “Maravilla” Martínez en Las Vegas. Por esto último, además de su polémico estilo de vida, es que es recordado en suelo argentino.