El boxeo profesional argentino logró su título mundial número 43 con Mirco Cuello

El pluma santafesino Mirco Cuello se consagró campeón mundial de boxeo en la categoría pluma, donde reinó Pablo Chacón y Jonathan Barros

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Mirco Cuello logró el 43° tútolo mundial para el boxeo de Argentina. Es el 4° pluma en lograrlo, luego de Pablo Chacón, Jonathan barros y Cuellar.

El boxeador santafesino Mirco Cuello, ex integrante de Los Cóndores, se consagró campeón mundial interino AMB de peso pluma de boxeo profesional tras derrotar este viernes a la noche al mexicano Sergio Ríos por nocaut técnico en el segundo round, en un combate celebrado en el Martyrs of Benina Stadium de Libia, África.

La hazaña, que lo convirtió en el 43° argentino en obtener un título mundial y el cuarto en la división de peso pluma, tuvo como testigo al histórico Mike Tyson, presente en el evento. Nuestro país vio lograr el título mundial de los 57,152kg (126 lb) a los mendocinos Pablo Chacón, Jonathan Barros y el bonaerense Jesús Cuellar. De esta forma el Pumita Fernando Martínez deja de ser el único argentino titular ecuménico.

Mirco Jehiel Cuello, de 24 años, mantiene un récord invicto de 16-0, con 13 victorias por nocaut. Fue medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2028 (bronce) y participó de los JJOO de Tokio 2022. Tuvo duelos memorables en el amateurismo con el lasherino Kevin Muñoz.

Mirco Cuello apuró el trámite y logró su título mundial pluma AMB

Triunfo en Libia (8 de agosto de 2025): Cuello dominó el combate desde el primer round, derribando a Ríos con un jab directo y luego con una potente zurda en el segundo asalto, momento en que el árbitro detuvo la pelea tras el golpe definitivo.

Este triunfo lo posiciona como el número uno del ranking de la división pluma de la AMB, detrás del británico Nick Ball, campeón regular.

Anterior combate en Las Vegas (1 de febrero de 2025): Antes de su victoria en Libia, Cuello enfrentó a Christian Olivo Barreda en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde logró una victoria épica por nocaut técnico en el décimo round tras caer en el segundo asalto, demostrando gran resiliencia. Durante ese combate, sufrió una leve fractura en la mandíbula, pero se recuperó rápidamente.

Carrera profesional: Cuello debutó profesionalmente el 7 de noviembre de 2020 en Estados Unidos, venciendo a Akihiro Nakamura por nocaut en el primer asalto, y ha mantenido una trayectoria meteórica con victorias en escenarios de Colombia, México, Panamá, Uruguay, Argentina y Estados Unidos.

Su ascenso comenzó con seis nocauts consecutivos.

