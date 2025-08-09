El boxeo profesional argentino logró su título mundial número 43 con Mirco Cuello

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1953930480069251306&partner=&hide_thread=false ¡MIRCO CUELLO CAMPEÓN MUNDIAL! Demoledor combate del argentino, que vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se adueñó del cetro interino pluma AMB ante la mirada de Mike Tyson.#BoxeoDePrimera pic.twitter.com/hVQOwTgHtl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 8, 2025

Mirco Cuello apuró el trámite y logró su título mundial pluma AMB

Triunfo en Libia (8 de agosto de 2025): Cuello dominó el combate desde el primer round, derribando a Ríos con un jab directo y luego con una potente zurda en el segundo asalto, momento en que el árbitro detuvo la pelea tras el golpe definitivo.

Este triunfo lo posiciona como el número uno del ranking de la división pluma de la AMB, detrás del británico Nick Ball, campeón regular.

Anterior combate en Las Vegas (1 de febrero de 2025): Antes de su victoria en Libia, Cuello enfrentó a Christian Olivo Barreda en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde logró una victoria épica por nocaut técnico en el décimo round tras caer en el segundo asalto, demostrando gran resiliencia. Durante ese combate, sufrió una leve fractura en la mandíbula, pero se recuperó rápidamente.

Carrera profesional: Cuello debutó profesionalmente el 7 de noviembre de 2020 en Estados Unidos, venciendo a Akihiro Nakamura por nocaut en el primer asalto, y ha mantenido una trayectoria meteórica con victorias en escenarios de Colombia, México, Panamá, Uruguay, Argentina y Estados Unidos.

Su ascenso comenzó con seis nocauts consecutivos.