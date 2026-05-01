La ciudad de San Rafael vuelve a tener una velada de boxeo profesional, para poder disfrutar de sus propios valores pugilísticos. Jonathan Joel Arena, cada vez menos Forastero, será el fondista de la velada a realizarse el próximo viernes 8 de mayo.
Jonathan Joel Arena se prepara para una gran noche de boxeo profesional en San Rafael
El púgil local Jonathan Joel Arena será fondista en una velada de boxeo profesional en San Rafael. También pelean Nelson Rosalez y Abigail Aravena
La sede de la velada sureña será el tradicional estadio del Polideportivo N° 2 de la Municipalidad de San Rafael y habrá tres combates rentados como atracción principal, además de una buena grilla de peleas amateurs y exhibiciones con pupilos de los gimnasios de la zona.
Boxeo profesional con Jonathan Joel Arena como fondista
Además de Jonathan Joel Arena, subirán al ring los locales Nelson Rosalez y Abigail Aravena. Arena se medirá con el cordobés -de Río Cuarto- Axel Fernando el Salvaje Alanis, mientras que el zurdo Rosales combatirá con el Franco Gómez; y Abigail Arabena debutará con la cipoleña Mia Coronel.
Jonathan Joel Arena (18-17-1, 5 KO) buscará seguir poniendo números "en verde", luego de una renovada campaña que lo ha tenido como protagonista en las veladas organizadas por Pandolfino Box en la capital mendocina.
Su última presentación fue un no contest (sin decisión) en el estadio Polimeni de Las Heras del 27 de marzo pasado, por la suspensión del pleito en el segundo de los seis rounds programados. La detención se produjo por un choque accidental de cabezas, donde su rival, Lucas Nahuel Rojas, no pudo continuar por un profundo corte en su ceja. El pupilo de Lito Negri estaba realizando una gran faena y encaminándose a un triunfo justo.
Antes se lució en el escenario del próximo viernes, metiendo el 20 de febrero un contundente nocaut al neuquino Franco Facundo Huanque.
En el caso de Nelson Rosalez (6-6-0, 5 KO), el Zurdito retorna a la acción luego de sufrir una dura caída (KOT4) sufrida el 23 de agosto del 2024, cuando fue superado en Salta por el local German Reinaldo Alfaro.
Su anterior compromiso fue en el Polideportivo N°2 de San Rafael, el 25 de marzo del 2022, cuando se impuso por punto, en fallo unánime al bonaerense Nicolás Javier Brito.