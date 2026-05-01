Jonathan Joel Arena se prepara para una gran noche de boxeo profesional en San Rafael

Boxeo profesional con Jonathan Joel Arena como fondista

Además de Jonathan Joel Arena, subirán al ring los locales Nelson Rosalez y Abigail Aravena. Arena se medirá con el cordobés -de Río Cuarto- Axel Fernando el Salvaje Alanis, mientras que el zurdo Rosales combatirá con el Franco Gómez; y Abigail Arabena debutará con la cipoleña Mia Coronel.

Jonathan Joel Arena (18-17-1, 5 KO) buscará seguir poniendo números "en verde", luego de una renovada campaña que lo ha tenido como protagonista en las veladas organizadas por Pandolfino Box en la capital mendocina.

Su última presentación fue un no contest (sin decisión) en el estadio Polimeni de Las Heras del 27 de marzo pasado, por la suspensión del pleito en el segundo de los seis rounds programados. La detención se produjo por un choque accidental de cabezas, donde su rival, Lucas Nahuel Rojas, no pudo continuar por un profundo corte en su ceja. El pupilo de Lito Negri estaba realizando una gran faena y encaminándose a un triunfo justo.

Antes se lució en el escenario del próximo viernes, metiendo el 20 de febrero un contundente nocaut al neuquino Franco Facundo Huanque.

boxeo-san rafael-nelson rosalez El Zurdito. Nelson Nicolás Rosalez vuelve al boxeo profesional luego de casi dos años de inactividad.

En el caso de Nelson Rosalez (6-6-0, 5 KO), el Zurdito retorna a la acción luego de sufrir una dura caída (KOT4) sufrida el 23 de agosto del 2024, cuando fue superado en Salta por el local German Reinaldo Alfaro.

Su anterior compromiso fue en el Polideportivo N°2 de San Rafael, el 25 de marzo del 2022, cuando se impuso por punto, en fallo unánime al bonaerense Nicolás Javier Brito.