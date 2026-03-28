Boxeo profesional en Las Heras: la bronca de Jonathan Joel Arena y la buena noche de los mendocinos

boxeo-polimeni-arena-rojas-corte El médico Julián Lettry revisó la herida de Lucas Rojas y le dijo al árbitro Javier Luján que el púgil de Morón no podía continuar, y se terminó la pelea. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Pero antes de finalizar el segundo capítulo, un choque -más bien roce- de cabezas, produjo un corte con profusa hemorragia en la ceja del púgil de Morón, y el médico de turno, Julián Lettry, le aconsejó al árbitro internacional Javier Luján que detuviera las acciones. Por no haberse cumplido la mitad de los rounds pactados, no su pudo ir a las tarjetas (decisión técnica), y el pleito quedó sin decisión, como marca el reglamento.

boxeo-polimeni-angel monti-victor díaz Ángel Monti tuvo su debut soñado en Las Heras, donde le ganó por KOT1 a Víctor Díaz. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Noche soñada para los de Villa Seca

En primer turno, en lo que fue la segunda pelea de la noche, pactada a cuatro asaltos, el debutante maipucino, del Club Villa Seca, Ángel David Monti (52,100 kg) debutó de la mejor manera. Exponiendo agresividad y precisión, lo que le sirvieron para sacar rápidamente y en forma contundente al sanrafaelino Víctor Daniel Díaz (52,000) por KOT a los 2 minutos y 47 segundo del primer capítulo.

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Otro pupilo de Matías Lucero, La Bestia Juan Carlos Damián Castro (66,600), confirmó que es una seria promesa del boxeo mendocino, y con un par de combinaciones de curvos fulminantes y manos cruzadas, tiró al rosarino Mateo Mauro Soto (66.300) apenas iniciado el combate.

Tras la cuenta de ocho y el pase, el visitante alcanzó a filtrar un golpe ascendente, pero de inmediato Castro metió un bomba de derecha, que obligó a Javier Luján a detener las acciones por el evidente falta de respuesta de Soto. KOT1 y fiesta en Villa Seca.

boxeo-polimeni-chaparro-ariste Carlos Chaparro y otro debutante con triunfo local. El pupilo de Chacón le ganó por puntos al guapo Martín Ariste, que tembién estrenaba su licencia profesional.

Carlos Chaparro ganó en el duelo de debutantes

Otro que debutó con triunfo resonante fue el pupilo de Pablo Chacón y Armando Andrada, Carlos Chaparro (52,100), que en un pleito entretenido y con buenos pasajes de ambos contendientes y mejor arranque del lasherino, le pudo ganar por puntos al santiagueño Martín Ariste Unzaga (52 netos).

Los jueces fallaron en forma mayoritaria de esta forma: Miguel Leiva, 39-37; Oscar Gualpa, 40-36; y Julio Prudencio, 38-38.