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Boxeo profesional en Las Heras: la bronca de Jonathan Joel Arena y la buena noche de los mendocinos

Además de los triunfos de Buonarrigo y Alfonzo en las peleas titulares de boxeo, hubo buenas faenas locales. La pelea de Jonathan Joel Arena quedó sin decisión

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Cuando el Forastero Jonathan Joel Arena comenzaba a constriur un buen triunfo, un choqte de cabezas en el segundo round hizo que se detuviera la pelea y quedara sin decisión, en la principal contienda de las peleas complementarias del boxeo profesional de Las Heras.

Cuando el Forastero Jonathan Joel Arena comenzaba a constriur un buen triunfo, un choqte de cabezas en el segundo round hizo que se detuviera la pelea y quedara sin decisión, en la principal contienda de las peleas complementarias del boxeo profesional de Las Heras.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La velada de boxeo profesional que forma parte de la saga Cuna de Campeones, que organiza el promotor Jorge Pandolfino, demostró una vez más la prolija puesta en escena en el estadio Polimeni, donde los peleadores locales se lucieron en la extensa jornada de Las Heras.

En el principal pleito complementario, el sanrafaelino Jonathan Joel Arena (62,500 kg) comenzaba a desarrollar una notable faena frente al bonaerense Lucas Nahuel Rojas (mismo peso), pero un choque accidental de cabezas sobre el final del segundo round, hizo que el corte producido en el extremo del arco superciliar izquierdo al visitante y la pelea quedó sin decisión.

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Un buen ataque de Jonathan Joel Arena estuvo a punto de poner KO en el primer round a Rojas.

Un buen ataque de Jonathan Joel Arena estuvo a punto de poner KO en el primer round a Rojas.

Jonathan Joel Arena se encaminaba a un buen triunfo pero no pudo ser

Volviendo a demostrar un boxeo atildado y equilibrado, Arena, pupilo de Lito Negri en el gimnasio La Isla, de la Isla del Diamante, San Rafael, comenzó pronto a construir una buen triunfo, con ataques medidos y en distancia, castigando en forma veloz y variada. Ya en el primer asalto pudo conectar a Rojas y dejarlo al borde del KO.

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El m&eacute;dico Juli&aacute;n Lettry revis&oacute; la herida de Lucas Rojas y le dijo al &aacute;rbitro Javier Luj&aacute;n que el p&uacute;gil de Mor&oacute;n no pod&iacute;a continuar, y se termin&oacute; la pelea.

El médico Julián Lettry revisó la herida de Lucas Rojas y le dijo al árbitro Javier Luján que el púgil de Morón no podía continuar, y se terminó la pelea.

Pero antes de finalizar el segundo capítulo, un choque -más bien roce- de cabezas, produjo un corte con profusa hemorragia en la ceja del púgil de Morón, y el médico de turno, Julián Lettry, le aconsejó al árbitro internacional Javier Luján que detuviera las acciones. Por no haberse cumplido la mitad de los rounds pactados, no su pudo ir a las tarjetas (decisión técnica), y el pleito quedó sin decisión, como marca el reglamento.

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&Aacute;ngel Monti tuvo su debut so&ntilde;ado en Las Heras, donde le gan&oacute; por KOT1 a V&iacute;ctor D&iacute;az.

Ángel Monti tuvo su debut soñado en Las Heras, donde le ganó por KOT1 a Víctor Díaz.

Noche soñada para los de Villa Seca

En primer turno, en lo que fue la segunda pelea de la noche, pactada a cuatro asaltos, el debutante maipucino, del Club Villa Seca, Ángel David Monti (52,100 kg) debutó de la mejor manera. Exponiendo agresividad y precisión, lo que le sirvieron para sacar rápidamente y en forma contundente al sanrafaelino Víctor Daniel Díaz (52,000) por KOT a los 2 minutos y 47 segundo del primer capítulo.

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Otro pupilo de Matías Lucero, La Bestia Juan Carlos Damián Castro (66,600), confirmó que es una seria promesa del boxeo mendocino, y con un par de combinaciones de curvos fulminantes y manos cruzadas, tiró al rosarino Mateo Mauro Soto (66.300) apenas iniciado el combate.

Tras la cuenta de ocho y el pase, el visitante alcanzó a filtrar un golpe ascendente, pero de inmediato Castro metió un bomba de derecha, que obligó a Javier Luján a detener las acciones por el evidente falta de respuesta de Soto. KOT1 y fiesta en Villa Seca.

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Carlos Chaparro y otro debutante con triunfo local. El pupilo de Chac&oacute;n le gan&oacute; por puntos al guapo Mart&iacute;n Ariste, que tembi&eacute;n estrenaba su licencia profesional.

Carlos Chaparro y otro debutante con triunfo local. El pupilo de Chacón le ganó por puntos al guapo Martín Ariste, que tembién estrenaba su licencia profesional.

Carlos Chaparro ganó en el duelo de debutantes

Otro que debutó con triunfo resonante fue el pupilo de Pablo Chacón y Armando Andrada, Carlos Chaparro (52,100), que en un pleito entretenido y con buenos pasajes de ambos contendientes y mejor arranque del lasherino, le pudo ganar por puntos al santiagueño Martín Ariste Unzaga (52 netos).

Los jueces fallaron en forma mayoritaria de esta forma: Miguel Leiva, 39-37; Oscar Gualpa, 40-36; y Julio Prudencio, 38-38.

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