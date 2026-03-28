Boxeo profesional en Las Heras: la bronca de Jonathan Joel Arena y la buena noche de los mendocinos

La velada de boxeo profesional que forma parte de la saga Cuna de Campeones, que organiza el promotor Jorge Pandolfino, demostró una vez más la prolija puesta en escena en el estadio Polimeni, donde los peleadores locales se lucieron en la extensa jornada de Las Heras.
En el principal pleito complementario, el sanrafaelino Jonathan Joel Arena (62,500 kg) comenzaba a desarrollar una notable faena frente al bonaerense Lucas Nahuel Rojas (mismo peso), pero un choque accidental de cabezas sobre el final del segundo round, hizo que el corte producido en el extremo del arco superciliar izquierdo al visitante y la pelea quedó sin decisión.
Jonathan Joel Arena se encaminaba a un buen triunfo pero no pudo ser
Volviendo a demostrar un boxeo atildado y equilibrado, Arena, pupilo de Lito Negri en el gimnasio La Isla, de la Isla del Diamante, San Rafael, comenzó pronto a construir una buen triunfo, con ataques medidos y en distancia, castigando en forma veloz y variada. Ya en el primer asalto pudo conectar a Rojas y dejarlo al borde del KO.
Pero antes de finalizar el segundo capítulo, un choque -más bien roce- de cabezas, produjo un corte con profusa hemorragia en la ceja del púgil de Morón, y el médico de turno, Julián Lettry, le aconsejó al árbitro internacional Javier Luján que detuviera las acciones. Por no haberse cumplido la mitad de los rounds pactados, no su pudo ir a las tarjetas (decisión técnica), y el pleito quedó sin decisión, como marca el reglamento.
Noche soñada para los de Villa Seca
En primer turno, en lo que fue la segunda pelea de la noche, pactada a cuatro asaltos, el debutante maipucino, del Club Villa Seca, Ángel David Monti (52,100 kg) debutó de la mejor manera. Exponiendo agresividad y precisión, lo que le sirvieron para sacar rápidamente y en forma contundente al sanrafaelino Víctor Daniel Díaz (52,000) por KOT a los 2 minutos y 47 segundo del primer capítulo.
Otro pupilo de Matías Lucero, La BestiaJuan Carlos Damián Castro (66,600), confirmó que es una seria promesa del boxeo mendocino, y con un par de combinaciones de curvos fulminantes y manos cruzadas, tiró al rosarino Mateo Mauro Soto (66.300) apenas iniciado el combate.
Tras la cuenta de ocho y el pase, el visitante alcanzó a filtrar un golpe ascendente, pero de inmediato Castro metió un bomba de derecha, que obligó a Javier Luján a detener las acciones por el evidente falta de respuesta de Soto. KOT1 y fiesta en Villa Seca.
Carlos Chaparro ganó en el duelo de debutantes
Otro que debutó con triunfo resonante fue el pupilo de Pablo Chacón y Armando Andrada, Carlos Chaparro (52,100), que en un pleito entretenido y con buenos pasajes de ambos contendientes y mejor arranque del lasherino, le pudo ganar por puntos al santiagueño Martín Ariste Unzaga (52 netos).
Los jueces fallaron en forma mayoritaria de esta forma: Miguel Leiva, 39-37; Oscar Gualpa, 40-36; y Julio Prudencio, 38-38.