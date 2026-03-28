Gran noche de boxeo en el Polimeni: Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo lograron los títulos de la AMB

Este viernes se vivió en Las Heras una gran jornada de boxeo profesional, con el estadio Vicente Polimeni como escenario, donde los púgiles mendocinos obtuvieron buenos resultados en combates vibrantes e intensos y con títulos en juego. Autoridades provinciales y municipales acompañaron el festival.
Con la transmisión en vivo de Canal Siete, los aficionados al deporte de los puños pudieron ver el crecimiento del boxeo local, con buenos resultados y el plus para Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo de quedarse con los cinturones de campeones de la Asociación Mundial en juego.
Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo campeones en la AMB
En los pleitos principales de la extensa velada, tanto amateur como de boxeo profesional (seis peleas), el boxeador de Guaymallén Abraham Buonarrigo metió nocaut técnico técnico en el tercer round y se calzó la faja de campeón Cono Sur semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB-. Por su parte, la lasherina Brisa Alfonzo se impuso en las tarjetas y se coronó como titular Fedelatin superpluma, también de la AMB.
Abraham Buonarrigo fue letal frente a Sosa Pintos
Poco menos de tres rounds necesitó el mendocino Abraham Buonarrigo (79,350 kg) para demostrar su superioridad con el probador uruguayo Rafael Sosa Pintos (79,200). En una categoría superior a la suya natural -supermediano- el Turco Buonarrigo desplegó un boxeo letal, efectivo y demoledor.
Tras dos rounds donde fue incrementando su labor ofensiva y aplicando excelentes recursos defensivos, el pupilo de Pablo Chacón fue castigando al experimentado uruguayo y en el tercer capítulo apretó el acelerador y logró definir el pleito. Luego de enviar dos veces a la lona a Sosa Pintos, Buonarrigo se lazó a fondo, acumuló castigo variado, al cuerpo y a la cabeza, y con el visitante sostenido por las cuerdas, el árbitro Emiliano Dávila cantó en "no va más" a los 2 minutos 56 segundos.
La Chinita Alfonzo mostró crecimiento ante una complicada Bascope
En la otra pelea titular de la noche, Brisa Alfonzo (58,900) superó un round inicial donde se vio sorprendida por una veloz y agresiva boliviana Melissa Bascope (58,200), y supo desplegar un ritmo de combate sin fisuras, donde se vio expuesta su potencia y precisión en el golpeo.
El persistente avance y trabajo con la combinación de rectos apagó el fuego de la pugilista de Santa Cruz de la Sierra, que pese a demostrar valor y coraje, vio minadas sus energías por el castigo de la mendocina y el trajín del pleito. Bascope tuvo que apelar permanentemente al clinch para neutralizar el castigo en corta distancia de la China y hasta sufrió un punto de descuento por trabar ilegalmente y empujar con antebrazo a su rival.
Tras los 10 asaltos de rigor, finalizados a toda orquesta por Alfonzo, que en varios pasajes tuvo sentida a su contrincante, las tarjetas de los jueces le dieron el triunfo a la lasherina. Carlos Villegas, 97-92; Fabián D' Aiello 96-93 (ambos de la FAB); y el mendocino Javier Luján, 99-90. La tarjeta de Ovación fue 99-90 (por el punto de descuento a Bascope).