Gran noche de boxeo en el Polimeni: Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo lograron los títulos de la AMB

boxeo-polimeni-abraham buonarrigo-rafael sosa pintos-cono sur-amb-coronacion Abraham Buonarrigo recibe el cinturón de campeón Cono Sur de manos del representante de la AMB en Argentina, Hernán Salvo, y el árbitro Emiliano Dávila le levanta el brazo proclamándolo ganador. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Abraham Buonarrigo fue letal frente a Sosa Pintos

Poco menos de tres rounds necesitó el mendocino Abraham Buonarrigo (79,350 kg) para demostrar su superioridad con el probador uruguayo Rafael Sosa Pintos (79,200). En una categoría superior a la suya natural -supermediano- el Turco Buonarrigo desplegó un boxeo letal, efectivo y demoledor.

Tras dos rounds donde fue incrementando su labor ofensiva y aplicando excelentes recursos defensivos, el pupilo de Pablo Chacón fue castigando al experimentado uruguayo y en el tercer capítulo apretó el acelerador y logró definir el pleito. Luego de enviar dos veces a la lona a Sosa Pintos, Buonarrigo se lazó a fondo, acumuló castigo variado, al cuerpo y a la cabeza, y con el visitante sostenido por las cuerdas, el árbitro Emiliano Dávila cantó en "no va más" a los 2 minutos 56 segundos.

boxeo-polimeni-brisa alfonzo-melisa bascope-amb-01 La derecha cruzada de Brisa Alfonzo sacude la humanidad de Melissa Bascope. Buen triunfo y promisoria faena de la Chinita en su proyección a nivel internacional. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La Chinita Alfonzo mostró crecimiento ante una complicada Bascope

En la otra pelea titular de la noche, Brisa Alfonzo (58,900) superó un round inicial donde se vio sorprendida por una veloz y agresiva boliviana Melissa Bascope (58,200), y supo desplegar un ritmo de combate sin fisuras, donde se vio expuesta su potencia y precisión en el golpeo.

El persistente avance y trabajo con la combinación de rectos apagó el fuego de la pugilista de Santa Cruz de la Sierra, que pese a demostrar valor y coraje, vio minadas sus energías por el castigo de la mendocina y el trajín del pleito. Bascope tuvo que apelar permanentemente al clinch para neutralizar el castigo en corta distancia de la China y hasta sufrió un punto de descuento por trabar ilegalmente y empujar con antebrazo a su rival.

boxeo-polimeni-lopresti-casado-chiapetta Ringside VIP. La vice gobernadora Hebe Casado y el intendente anfitrión Francisco Lopresti dialogan sobre los combates. Más allá a la derecha está también el subsecretario de Deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, además de empresarios y otros funcionarios. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Tras los 10 asaltos de rigor, finalizados a toda orquesta por Alfonzo, que en varios pasajes tuvo sentida a su contrincante, las tarjetas de los jueces le dieron el triunfo a la lasherina. Carlos Villegas, 97-92; Fabián D' Aiello 96-93 (ambos de la FAB); y el mendocino Javier Luján, 99-90. La tarjeta de Ovación fue 99-90 (por el punto de descuento a Bascope).