Abraham Buonarrigo va por el título Cono Sur de la AMB y habló de este momento particular de su vida

Luego agregó, refiriéndose al título regional de la AMB: "Yo siento que he crecido mucho deportivamente pero que no he alcanzado mi máximo todavía. Pero sé que tengo la madurez necesaria como para encarar cualquier tipo de desafío, como ahora el viernes que tengo, el viernes 27, por ese título".

boxeo-abraham buonarrigo-familia (1) Papá KO. Abraham Buonarrigo, su esposa y su pequeño hijo. A los 31 años, el Turco vive un momento especial en el boxeo profesional y en su vida privada.

Cumpleaños y mirada reflexiva

"Ayer (por este miércoles) fue mi cumpleaños. Cumplí 31 años y , honestamente, reflexionaba y me dije: ¿Cómo va mi vida? -Tengo a mi hijo chiquito, dos meses, sanito, gracias a Dios", señaló agradecido, para agregar: "Es hermoso, el gordo. Pesa 6 kilos y medio, para que se den una idea. Está demasiado sano. Bueno, tengo a mi hijo, tengo a mi mujer, una mujer que me acompaña, una mujer buena".

El púgil de Guaymallén continuó enumerando esos logros importantes y extradeportivos de su vida: "Tengo la familia que me rodea, que me acompaña también, que están ahí presentes, que comparten conmigo. La verdad que yo estoy pasando un muy buen momento en mi vida, sacando lo económico, que siempre es un poco difícil en Argentina, o no sé si en todo el mundo".

boxeo-hyatt-abraham buonarrigo-jesus aviles El Turco viene de noquear al boliviano Jesús Avilés, el pasado 12 de diciembre en el Hyatt.

El tema económico para el que vive del boxeo en Argentina

Sobre lo económico, y lo difícil que es para el boxeador profesional vivir de esta actividad, Buonarrigo aclaró: "Obviamente, salgo a laburar. Hago changuitas, como siempre, para poder seguir creciendo", dijo, pero sumó: "Pero ahora tengo el apoyo de Pandofino como promotor. Eso también para mí es muy importante y me ha calmado y me ha tranquilizado la cabeza un montón".

Luego el pupilo de Pablo Chacón sumó: "la verdad, porque ahora tengo un proyecto de vida. Antes era como todo incertidumbre, porque no sabés cuándo vas a pelear, no sabés nada. Entonces ahora, sé que tengo un contrato firmado con (Jorge) Pandolfino, que tengo tres o cuatro peleas como mínimo por año. Entonces eso a mí me da una tranquilidad mental que ni te cuento.

"Saber que tengo peleas programadas me da una estabilidad económica, porque vos sabés que en esas peleas ganás algo de plata. Entonces vos calculás cuánto ganas por pelea y lo dividís por mes, y ya sabés cuánto podés gastar", Abraham Buonarrigo "Saber que tengo peleas programadas me da una estabilidad económica, porque vos sabés que en esas peleas ganás algo de plata. Entonces vos calculás cuánto ganas por pelea y lo dividís por mes, y ya sabés cuánto podés gastar", Abraham Buonarrigo

Abraham Buonarrigo subirá una categoría para buscar el título vacante

El Turco Buonarrigo es un supermediano natural, y en esta oportunidad subirá una categoría para sumar otra faja a su palmarés y ranquear a nivel mundial. Ha sido campeón mendocino, Sudamericano, y medallista Panamericano en esta división. No será la primera vez que combatirá en peso semipesado, ya que allí conquistó la faja Fedebol (AMB).

"Respecto a la categoría; sí, peleó en los 79 Kg (79,378 Kg/175 lb), pero no es una decisión mía, ese es el peso del rival que consiguieron para pelear, y es el título que estaba vacante", explicó el pegador mendocino. Luego aclaró: "No, no me voy a quedar en esa categoría, ni loco. Yo doy supermediano todavía, me gusta esta categoría", concluyó.