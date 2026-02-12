Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo con cambio de fecha para sus compromisos

El boxeo profesional mendocino con mucha actividad en marzo

Además de Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo para el 13 de marzo, también en ese fin de semana, al día siguiente, Alfredo Coki Soto tiene fecha para defender por primera vez su título Sudamericano, conquistado el 13 de diciembre pasado en Junín, con rival y escenario a designar.

boxeo-polimeni-coki soto-roldan-01 Coki Soto hará en marzo la primera defensa de su cetro sudamericano. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

A fin de ese mes hará su retorno Joel Mafauad, también sin contrincante asignado aún, tras su intento por el doble título Internacional de la FIB y la OMB, con una inesperada derrota frente al ucraniano Karen Chukhadzhian, el 11 de octubre pasado.

Quienes verán acción antes, en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en CABA, serán dos integrantes del clan Chacón. El 21 de febrero están programados el cordobés pupilo de Pablo, Edilberto King Kong Fernández (contra José Victor Centurion); y Dana Chacón (hija de Javier), que hará su debut profesional.

boxeo amateur-villa seca-afiche

El boxeo amateur pone primera en Villa Seca este viernes

Este próximo viernes (13), se realizará el primer festival del año para el boxeo estrictamente amateur. Desde las 20 habrá acción en el Club Villa Seca de Maipú, con la fiscalización de la Federación Mendocina de Box. Se han programado 20 combates, y el precio de las entradas será de 10.000 guantes.