Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo con cambio de fecha para sus compromisos

La temporada del boxeo profesional en Mendoza tendrá inicio en febrero próximo y los actores principales serán el Turco Abraham Buonarrigo y la Chinita Brisa Alfonzo. Con la organización de Pandolfino Box la actividad local se pondrá en marcha con un auspicioso calendario, tanto rentado como amateur en el Este.
Luego de confirmarse la fecha de este festival de boxeo profesional y amateur para el sábado 28 de febrero, en el Casino de Mendoza Zona Este (calle Miguez y Ruta 50), ciudad de San Martín, ahora se informó el cambio de fecha para el próximo viernes 13 de marzo.
La gestión para que la pelea de Brisa Alfonzo (8-1-1, 1 KO) sea la primera defensa del título argentino superpluma que conquistó en agosto del 2025, y que Abraham Buonarrigo tenga un combate titular, obligó a esta postergación de 15 días.
El boxeo profesional mendocino con mucha actividad en marzo
Además de Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo para el 13 de marzo, también en ese fin de semana, al día siguiente, Alfredo Coki Soto tiene fecha para defender por primera vez su título Sudamericano, conquistado el 13 de diciembre pasado en Junín, con rival y escenario a designar.
A fin de ese mes hará su retorno Joel Mafauad, también sin contrincante asignado aún, tras su intento por el doble título Internacional de la FIB y la OMB, con una inesperada derrota frente al ucraniano Karen Chukhadzhian, el 11 de octubre pasado.
Quienes verán acción antes, en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en CABA, serán dos integrantes del clan Chacón. El 21 de febrero están programados el cordobés pupilo de Pablo, Edilberto King Kong Fernández (contra José Victor Centurion); y Dana Chacón (hija de Javier), que hará su debut profesional.
El boxeo amateur pone primera en Villa Seca este viernes
Este próximo viernes (13), se realizará el primer festival del año para el boxeo estrictamente amateur. Desde las 20 habrá acción en el Club Villa Seca de Maipú, con la fiscalización de la Federación Mendocina de Box. Se han programado 20 combates, y el precio de las entradas será de 10.000 guantes.