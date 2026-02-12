Godoy Cruz debuta en la Primera Nacional ante Ciudad de Bolívar: probables formaciones y dónde ver en vivo

Mariano Toedtli tendrá su estreno oficial

En este primer compromiso frente al debutante en la Primera Nacional, que viene de jugar el Torneo Federal A, donde logró el ascenso, será el debut como entrenador de Mariano Toedtli, el ex ayudante de campo de Gabriel Heinze, que tendrá su primera experiencia como entrenador.

Los que llegaron

Camilo Alessandria (defensor)

Francisco Gerometta (defensor)

Esteban Burgos (defensor)

Federico Milo (defensor)

Brian Orosco (volante)

Wiliam Riquelme (delantero)

Los que volvieron

Roberto Ramírez (arquero)

Nahuel Brunet (defensor)

Juan Andrada (volante)

Martín Pino (delantero)

Los que se fueron

Guillermo Pol Fernández (volante)

Juan Escobar (defensor)

Leonardo Jara (defensor)

Walter Montoya (volante)

Maximiliano González (volante)

Maximiliano Porcel (volante)

Lucas Martínez Dupuy (delantero)

Santino Andino (volante)

Bastian Yáñez (delantero)

Agustín Auzmendi (delantero)

Franco Petroli (arquero)

Gonzalo Abrego (volante)

Facundo Altamira (delantero)

Roberto Ramírez godoy Cruz. Roberto Ramírez volvió al Tomba para jugar la Primera Nacional. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

El plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional

Arqueros : Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa.

: Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa. Defensores : Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán y Federico Milo.

: Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán y Federico Milo. Volantes : Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orosco, Ezequiel Tejada y Julián Alberti.

: Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orosco, Ezequiel Tejada y Julián Alberti. Delanteros: Misael Sosa, Luciano Pascual, Matías Ramírez, Daniel Barrea, Martín Pino, Nahuel Ulariaga, Bruno Barrionuevo, Willian Riquelme y Oscar González.

Concentrados Ciudad de Bolívar.

Ciudad de Bolívar, el rival de Godoy Cruz viene de hacer historia

Ciudad de Bolívar afronta un momento histórico con su debut en la Primera Nacional frente a Godoy Cruz, y unos días después, el martes, se medirá con River Plate por Copa Argentina.

El Celeste superó a Atlético Rafaela por 5-4 en penales, tras el 0-0 en tiempo reglamentario, se quedó con el primer ascenso que otorgaba el Federal A del fútbol argentino.

La expectativa en la ciudad es enorme, con la ilusión de ver al equipo competir en escenarios de máxima exigencia.El plantel dirigido por Diego Funes el ascenso desde el Federal A, se produjo una renovación profunda: más de 20 futbolistas dejaron el club Celeste y llegaron 14 incorporaciones.

Fixture de Godoy Cruz

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez o Nicolás Claa; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Camilo Alessandría; Lucas Arce, Juan Andrada Vicente Poggi; Mariano Santiago; Misael Sosa, Luciano Pascual y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Brian Duarte, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Estadio: Godoy Cruz

Árbitro: Juan Pafundi

Hora: 21.30