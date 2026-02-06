Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Godoy Cruz se prepara para jugar ante Ciudad de Bolívar: cómo llega a su debut

Godoy Cruz está a siete días de su debut ante Ciudad de Bolívar por la Primera Nacional. El Tomba se encuentra en su recta final de la pretemporada

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Toedtli tendrá la difícil misión de ascender a Godoy Cruz a Primera.

Godoy Cruz está a una semana del inicio del torneo de la Primera Nacional. Hará su debut de local el próximo viernes a las 21.30 ante Ciudad de Bolívar.

El partido se jugará en el Feliciano Gambarte y será el estreno del Expreso en la segunda categoría del fútbol argentino tras su descenso.

tomba.
Juan Andrada volvió al Tomba y se perfila para ser titular.

El Bodeguero no ha convencido con el funcionamiento en los amistosos, el entrenador Mariano Toedtli ha decidido armar equipos distintos y no se conoce cuál puede ser el once para el debut ante Ciudad de Bolívar.

El Tomba no pudo ganar en ninguno de los dos partidos amistosos ante San Martín de San Juan. El primero lo igualó sin goles y el segundo fue derrota por 3 a 1.

Godoy Cxruz amistoso san martin de san Juan
Godoy Cruz no pudo ganar ninguno de los dos partidos que disputó frente a San Martín de San Juan.

Los únicos triunfos fueron ante equipos de Reserva (se enfrentó a los pibes del club, a Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima). y no sumó en los últimos seis ensayos, con 2 empates y cuatro derrotas.

El plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional

  • Arqueros: Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa.
  • Defensores: Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán y Federico Milo.
  • Volantes: Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orosco, Ezequiel Tejada y Julián Alberti.
  • Delanteros: Misael Sosa, Luciano Pascual, Matías Ramírez, Daniel Barrea, Martín Pino, Nahuel Ulariaga, Bruno Barrionuevo, Willian Riquelme y Oscar González.

Los primeros cuatro partidos que afrontará Godoy Cruz:

  • Ciudad de Bolívar, de local, viernes 13 de febrero a las 21.30
  • Defensores de Belgrano, de visitante, domingo 22 de febrero a las 17
  • Deportivo Madryn, de local, domingo 1 de marzo a las 17
  • Central Norte, de visitante, domingo 8 de marzo a las 18

