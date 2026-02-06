Godoy Cruz se prepara para jugar ante Ciudad de Bolívar: cómo llega a su debut

El partido se jugará en el Feliciano Gambarte y será el estreno del Expreso en la segunda categoría del fútbol argentino tras su descenso.

tomba. Juan Andrada volvió al Tomba y se perfila para ser titular. Foto: Prensa Godoy Cruz

El Bodeguero no ha convencido con el funcionamiento en los amistosos, el entrenador Mariano Toedtli ha decidido armar equipos distintos y no se conoce cuál puede ser el once para el debut ante Ciudad de Bolívar.