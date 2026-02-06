Godoy Cruz se prepara para jugar ante Ciudad de Bolívar: cómo llega a su debut

Godoy Cruz está a una semana del inicio del torneo de la Primera Nacional. Hará su debut de local el próximo viernes a las 21.30 ante Ciudad de Bolívar.
Godoy Cruz está a siete días de su debut ante Ciudad de Bolívar por la Primera Nacional. El Tomba se encuentra en su recta final de la pretemporada
Godoy Cruz está a una semana del inicio del torneo de la Primera Nacional. Hará su debut de local el próximo viernes a las 21.30 ante Ciudad de Bolívar.
El partido se jugará en el Feliciano Gambarte y será el estreno del Expreso en la segunda categoría del fútbol argentino tras su descenso.
El Bodeguero no ha convencido con el funcionamiento en los amistosos, el entrenador Mariano Toedtli ha decidido armar equipos distintos y no se conoce cuál puede ser el once para el debut ante Ciudad de Bolívar.
El Tomba no pudo ganar en ninguno de los dos partidos amistosos ante San Martín de San Juan. El primero lo igualó sin goles y el segundo fue derrota por 3 a 1.
Los únicos triunfos fueron ante equipos de Reserva (se enfrentó a los pibes del club, a Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima). y no sumó en los últimos seis ensayos, con 2 empates y cuatro derrotas.