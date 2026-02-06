El crudo mensaje de Omar Pérez, el ex Boca que sufrió un infarto en Colombia

El ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez, de 44 años, sufrió un infarto de miocardio en Colombia este jueves e hizo una publicación en las redes sociales mientras permanece internado.
Omar Pérez está en observación bajo cuidados médicos en Colombia luego de que le colocaron un stent.
El ex deportista nacido en Santiago del Estero, compartió horas después un mensaje desde la cama de la clínica y llevó tranquilidad a sus seguidores.
La intervención del ex jugador fue el jueves 5 de febrero después de que Omar Pérez sintiera un intenso dolor en el pecho, por lo cual acudió de urgencia a la Clínica Marly, en Bogotá. La respuesta rápida del equipo profesional resultó clave para estabilizar al ex jugador
"De ésta también vamos a salir… Con dolor, pero mejorando a cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido si no… ¡¡Gracias por tantos mensajes!!", dijo el Bocha Pérez en la red social Instagram.
Pérez supo ser bicampeón de la Copa Libertadores 2000 y 2001 con el Boca multicampeón de Carlos Bianchi y también ganó la Copa Intercontinental ante el Real Madrid.
Durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica, la información oficial confirmó que el Bocha Pérez permanecerá cinco días internado en el mencionado centro médico. Esta decisión busca garantizar una recuperación óptima mediante un control y seguimientos estrictos tras el episodio cardíaco que puso en riesgo su integridad física.
Pérez jugó en Independiente Santa Fe, equipo con el que el argentino fue nueve veces campeón y terminó su carrera deportiva. En tierras cafeteras, el santiagueño también jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Real Cartagena. También actuó en Banfield y en Jaguares de Chiapas (México).