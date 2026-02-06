El crudo mensaje de Omar Pérez, el ex Boca que sufrió un infarto en Colombia

La intervención del ex jugador fue el jueves 5 de febrero después de que Omar Pérez sintiera un intenso dolor en el pecho, por lo cual acudió de urgencia a la Clínica Marly, en Bogotá. La respuesta rápida del equipo profesional resultó clave para estabilizar al ex jugador

El sentido mensaje del ex Boca Omar Pérez tras sufrir un infarto

"De ésta también vamos a salir… Con dolor, pero mejorando a cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido si no… ¡¡Gracias por tantos mensajes!!", dijo el Bocha Pérez en la red social Instagram.

omar-perez-ex-boca-redes

Pérez supo ser bicampeón de la Copa Libertadores 2000 y 2001 con el Boca multicampeón de Carlos Bianchi y también ganó la Copa Intercontinental ante el Real Madrid.

Durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica, la información oficial confirmó que el Bocha Pérez permanecerá cinco días internado en el mencionado centro médico. Esta decisión busca garantizar una recuperación óptima mediante un control y seguimientos estrictos tras el episodio cardíaco que puso en riesgo su integridad física.

Pérez jugó en Independiente Santa Fe, equipo con el que el argentino fue nueve veces campeón y terminó su carrera deportiva. En tierras cafeteras, el santiagueño también jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Real Cartagena. También actuó en Banfield y en Jaguares de Chiapas (México).