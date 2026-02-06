Las Heras lanzó una feria escolar ante el inicio de clases con más de 150 emprendedores

Una feria para llegar con todo listo a las clases

Con una participación récord de más de 150 emprendedores, el evento se consolida como el más importante de su tipo en el Gran Mendoza, destacaron desde la comuna.

La feria ofrece una amplia diversidad de productos escolares, calzado e indumentaria con valores más convenientes en relación a lo que se ofrece en el mercado local.

"La propuesta impulsa el acceso a los elementos esenciales para la educación de niñas, niños y jóvenes, y al mismo tiempo promueve el trabajo de emprendedores del departamento mediante la venta directa. El municipio invita a vecinos y vecinas de toda la provincia a recorrer la feria y aprovechar las ofertas disponibles para comenzar las clases con todo lo necesario", remarcaron del municipio de Las Heras.