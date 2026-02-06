Las Heras lanzó una feria escolar ante el inicio de clases con más de 150 emprendedores

La Municipalidad de Las Heras dio a conocer este viernes la Gran Feria Escolar Regreso a Clases, una iniciativa que responde a la demanda de opciones más económicas y variadas de cara al comienzo del ciclo lectivo 2026 previsto para el 25 de febrero en el nivel inicial y primario y para el 2 de marzo en la secundaria.
La feria se desarrollará los días 23, 24, 27 y 28 de febrero, desde las 10 en el Predio Los Pescadores, en Acceso Norte y Los Pescadores, de Las Heras.
Una feria para llegar con todo listo a las clases
Con una participación récord de más de 150 emprendedores, el evento se consolida como el más importante de su tipo en el Gran Mendoza, destacaron desde la comuna.
La feria ofrece una amplia diversidad de productos escolares, calzado e indumentaria con valores más convenientes en relación a lo que se ofrece en el mercado local.
"La propuesta impulsa el acceso a los elementos esenciales para la educación de niñas, niños y jóvenes, y al mismo tiempo promueve el trabajo de emprendedores del departamento mediante la venta directa. El municipio invita a vecinos y vecinas de toda la provincia a recorrer la feria y aprovechar las ofertas disponibles para comenzar las clases con todo lo necesario", remarcaron del municipio de Las Heras.