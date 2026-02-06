Mito o realidad: si tenés un árbol frutal, tenés que pegarle en su tronco para cosechar más frutos

Aunque el resultado inmediato pueda parecer exitoso, Fortunata advierte que este método es contraproducente a largo plazo. Las lesiones en la corteza actúan como puertas de entrada para bacterias, hongos y diversos patógenos que pueden enfermar al ejemplar. En lugar de tener un árbol sano y longevo, el uso de la fuerza física compromete su vigor y reduce drásticamente su vida productiva.

naranjo (2) Aprendé a cuidar el árbol frutal sin golpearlo.

En este marco, existen técnicas mucho más efectivas para estimular la producción sin lastimar los tejidos del árbol frutal:

Restricción de riego: limitar el agua en momentos específicos previos a la floración induce a la planta a producir flores.

Doblado de ramas: cambiar la orientación de las ramas altera el flujo hormonal y de savia de forma natural.

Atado o tensado: genera una interferencia leve en la circulación interna del árbol para favorecer la aparición de yemas.

En consecuencia, el especialista no recomienda poner en práctica la técnica del golpe en el árbol frutal y sí desarrollar técnicas como restricción de riego, doblado de ramas y atado o tensado. De esta forma, la planta crecerá sana y tendrá una vida mucho más extensa que un espécimen dañado.