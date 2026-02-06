Godoy Cruz quiere reforzarse con un histórico goleador de la Primera Nacional: quién es

De local en el Feliciano Gambarte, a las 21.30 horas, el Expreso recibirá a un club recién ascendido a la segunda división argentina, y se trata de Ciudad Bolívar. Aún no es muy clara la forma en la que se transmitirán los partidos de esta categoría, existiendo la posibilidad de que continúe TyC Sports, pero sino mediante AFA Play o simplemente por radio.

El resto de los primeros partidos de Godoy Cruz en la Primera Nacional continuará con:

Defensores de Belgrano, de visitante, domingo 22 a las 17

Deportivo Madryn, de local, domingo 1 de marzo a las 17

Central Norte, de visitante, domingo 8 de marzo a las 18

El plantel para la Primera Nacional de Godoy Cruz se compone de los siguientes jugadores, aunque existe la posibilidad de nuevas llegadas y salidas:

Aqueros: Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa

Defensores: Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán, Juan Andrés Meli, Federico Milo

Volantes: Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orosco, Ezequiel Tejada, Julián Alberti

Delanteros: Misael Sosa, Luciano Pascual, Matías Ramírez, Daniel Barrea, Martín Pino, Nahuel Ulariaga, Bruno Barrionuevo, Willian Riquelme, Oscar González

Es un goleador histórico de la Primera Nacional y el Expreso busca sumarlo

La reconocida página que cubre al Tomba, como lo es Sangre Bodeguera, dio a conocer que el equipo dirigido por Mariano Toedtli tiene en carpeta a Alejandro Gagliardi. Se trata de un delantero con una amplia trayectoria en la Primera Nacional, con una gran cantidad de goles y mucha experiencia.

El delantero de 36 años viene de jugar en Agropecuario, pero su extensa carrera tiene pasos por equipos como Instituto, Rosario Central, Unión, Nueva Chicago, Patronato, Chacarita, Gimnasia de Jujuy, entre otros. Godoy Cruz tiene alternativas en el ataque, pero todo apuntaría a que aún le falta un 9 goleador, por eso mismo también piensa en Facundo Castelli.