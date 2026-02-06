Godoy Cruz quiere reforzarse con un histórico goleador de la Primera Nacional: quién es

Cada vez falta menos para que Godoy Cruz debute en la Primera Nacional, con el objetivo de lograr el ascenso bien rápido, y para ello ha rearmado su plantel comandado por su nuevo técnico, Mariano Toedtli. Muchos nombres importantes se fueron, y tan solo un puñado reforzaron al Tomba.
En la previa al debut, que se dará el próximo viernes 13, GodoyCruz se midió en dos nuevos amistosos, y como todos los partidos que ha jugado en lo que va del año, no ganó ningúno de ellos. Con la posibilidad aún de reforzarse, el Tomba puso su mirada en un histórico goleador de la Primera Nacional, que pasó por equipos importantes y ya estaría negociando con el Expreso: Alejandro Gagliardi.
Godoy Cruz debuta en la Primera Nacional: día, hora y cómo quedó el plantel
El próximo 13 de febrero, Godoy Cruz vuelve a jugar en la Primera Nacional tras 17 años seguidos en la máxima categoría del fútbol argentino. El Tomba tendrá la tarea de hacer un debut que rápidamente lo ponga como candidato a este torneo, que se destaca por ser muy largo.
De local en el Feliciano Gambarte, a las 21.30 horas, el Expreso recibirá a un club recién ascendido a la segunda división argentina, y se trata de Ciudad Bolívar. Aún no es muy clara la forma en la que se transmitirán los partidos de esta categoría, existiendo la posibilidad de que continúe TyC Sports, pero sino mediante AFA Play o simplemente por radio.
El resto de los primeros partidos de GodoyCruz en la PrimeraNacional continuará con:
Defensores de Belgrano, de visitante, domingo 22 a las 17
Deportivo Madryn, de local, domingo 1 de marzo a las 17
Central Norte, de visitante, domingo 8 de marzo a las 18
El plantel para la Primera Nacional de Godoy Cruz se compone de los siguientes jugadores, aunque existe la posibilidad de nuevas llegadas y salidas:
Aqueros: Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa
Defensores: Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán, Juan Andrés Meli, Federico Milo
Volantes: Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orosco, Ezequiel Tejada, Julián Alberti
Delanteros: Misael Sosa, Luciano Pascual, Matías Ramírez, Daniel Barrea, Martín Pino, Nahuel Ulariaga, Bruno Barrionuevo, Willian Riquelme, Oscar González
Es un goleador histórico de la Primera Nacional y el Expreso busca sumarlo
La reconocida página que cubre al Tomba, como lo es Sangre Bodeguera, dio a conocer que el equipo dirigido por Mariano Toedtli tiene en carpeta a Alejandro Gagliardi. Se trata de un delantero con una amplia trayectoria en la Primera Nacional, con una gran cantidad de goles y mucha experiencia.
El delantero de 36 años viene de jugar en Agropecuario, pero su extensa carrera tiene pasos por equipos como Instituto, Rosario Central, Unión, Nueva Chicago, Patronato, Chacarita, Gimnasia de Jujuy, entre otros. Godoy Cruz tiene alternativas en el ataque, pero todo apuntaría a que aún le falta un 9 goleador, por eso mismo también piensa en Facundo Castelli.