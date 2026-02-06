Copa Davis: hora, TV y orden de juego de la serie entre Argentina y Corea del Sur

Para la segunda jornada que comenzará el domingo 8 de febrero a la 1 hora argentina (hay 12 horas de diferencia con Corea) quedará el dobles en el que Guido Andreozzi y Federico Gómez enfrentarán a Uisung Park y Jisung Nam y posteriormente Tirante jugará con Kwon y Trungelliti con Chung.

La serie será televisada en vivo por TyC Sports y DSports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2019250041815462277&partner=&hide_thread=false ¿Cómo llega Argentina al club un día cualquiera?



Así pic.twitter.com/rqcridtLvT — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 5, 2026

“No teníamos preferencias en cuanto al orden de los partidos, la idea es salir a la cancha y dar lo mejor que uno tiene. Va a ser todo nuevo para nosotros así que creo que va a ser muy lindo poder arrancar, gritar los puntos, estar unidos como equipo", comentó Thiago Tirante, 95 del ranking tras pasar una ronda en el Abierto de Australia y primer singlista elegido por Frana para la serie.

"Me preparé de la mejor manera. Es mi primera vez y espero hacer lo mejor posible. Venimos haciendo un gran trabajo en equipo y voy a dar lo mejor de mí, táctica y emocionalmente, para ganar" (Thiago Tirante).

Los cruces de la primera ronda de la Copa Davis 2026

En juego

Noruega 0 - Gran Bretaña 2

Japón 1 - Austria 1

El resto de las series

Chile vs. Serbia

Alemania vs. Perú

Croacia vs. Dinamarca

Bulgaria vs, Bélgica

India vs. Países Bajos

Corea del Sur vs. Argentina

Hungría vs. Estados Unidos

Republica Checa vs Suecia

Francia vs. Eslovaquia

Canadá vs. Brasil

España estará libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.