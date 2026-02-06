Inicio Ovación Tenis Copa Davis
Copa Davis: hora, TV y orden de juego de la serie entre Argentina y Corea del Sur

Thiago Tirante y Hyeon Chung pondrán en juego este viernes la serie entre Argentina y Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.

Por UNO
Frana con Gómez y Andreozzi, los doblistas.

Thiago Tirante y Hyeon Chung pondrán en juego este viernes a las 23 hora argentina la serie entre Argentina y Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.

En Busan, en una superficie rápida y bajo techo, el equipo capitaneado por Javier Frana intentará ganar como visitante alineando a cinco jugadores debutantes y solo uno forma parte del top 100 del ranking mundial.

Tirante Copa Davis
Thiago Tirante será el singlista uno de Argentina ante Corea del Sur por la Copa Davis.

El sorteo determinó que Tirante abra la serie y luego Marco Trungelliti enfrente a Soonwoo Kwon, quien viene de ganar un Challenger en Vietnam y pasó a ser el jugador mejor rankeado del equipo local.

Para la segunda jornada que comenzará el domingo 8 de febrero a la 1 hora argentina (hay 12 horas de diferencia con Corea) quedará el dobles en el que Guido Andreozzi y Federico Gómez enfrentarán a Uisung Park y Jisung Nam y posteriormente Tirante jugará con Kwon y Trungelliti con Chung.

La serie será televisada en vivo por TyC Sports y DSports.

“No teníamos preferencias en cuanto al orden de los partidos, la idea es salir a la cancha y dar lo mejor que uno tiene. Va a ser todo nuevo para nosotros así que creo que va a ser muy lindo poder arrancar, gritar los puntos, estar unidos como equipo", comentó Thiago Tirante, 95 del ranking tras pasar una ronda en el Abierto de Australia y primer singlista elegido por Frana para la serie.

"Me preparé de la mejor manera. Es mi primera vez y espero hacer lo mejor posible. Venimos haciendo un gran trabajo en equipo y voy a dar lo mejor de mí, táctica y emocionalmente, para ganar" (Thiago Tirante). "Me preparé de la mejor manera. Es mi primera vez y espero hacer lo mejor posible. Venimos haciendo un gran trabajo en equipo y voy a dar lo mejor de mí, táctica y emocionalmente, para ganar" (Thiago Tirante).

Los cruces de la primera ronda de la Copa Davis 2026

En juego

  • Noruega 0 - Gran Bretaña 2
  • Japón 1 - Austria 1

El resto de las series

  • Chile vs. Serbia
  • Alemania vs. Perú
  • Croacia vs. Dinamarca
  • Bulgaria vs, Bélgica
  • India vs. Países Bajos
  • Corea del Sur vs. Argentina
  • Hungría vs. Estados Unidos
  • Republica Checa vs Suecia
  • Francia vs. Eslovaquia
  • Canadá vs. Brasil

España estará libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.

