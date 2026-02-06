Copa Davis: hora, TV y orden de juego de la serie entre Argentina y Corea del Sur

Thiago Tirante y Hyeon Chung pondrán en juego este viernes a las 23 hora argentina la serie entre Argentina y Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.
En Busan, en una superficie rápida y bajo techo, el equipo capitaneado por Javier Frana intentará ganar como visitante alineando a cinco jugadores debutantes y solo uno forma parte del top 100 del ranking mundial.
El sorteo determinó que Tirante abra la serie y luego Marco Trungelliti enfrente a Soonwoo Kwon, quien viene de ganar un Challenger en Vietnam y pasó a ser el jugador mejor rankeado del equipo local.
Para la segunda jornada que comenzará el domingo 8 de febrero a la 1 hora argentina (hay 12 horas de diferencia con Corea) quedará el dobles en el que Guido Andreozzi y Federico Gómez enfrentarán a Uisung Park y Jisung Nam y posteriormente Tirante jugará con Kwon y Trungelliti con Chung.
La serie será televisada en vivo por TyC Sports y DSports.
“No teníamos preferencias en cuanto al orden de los partidos, la idea es salir a la cancha y dar lo mejor que uno tiene. Va a ser todo nuevo para nosotros así que creo que va a ser muy lindo poder arrancar, gritar los puntos, estar unidos como equipo", comentó Thiago Tirante, 95 del ranking tras pasar una ronda en el Abierto de Australia y primer singlista elegido por Frana para la serie.
En juego
El resto de las series
España estará libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.