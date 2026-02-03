Argentina visitará a Corea del Sur por la Copa Davis: días, horarios, TV y equipos confirmados

El equipo argentino de Copa Davis continúa con la adaptación a la superficie, el horario y las condiciones en las que enfrentará a Corea del Sur, en Busán, por la primera ronda de los Qualifiers.
Tras un viaje maratónico de 35 horas Javier Frana y sus colaboradores se reunieron con todo el equipo y el capitán destacó: "El viaje fue largo, pero dentro de todo los vuelos estuvieron todos en horario. Claramente que es es un desgaste bastante importante, pero creo que en general llegamos todos bastante más enteros de lo que imaginábamos, indicó el capitán.
Respecto de la adaptación, más allá de las 12 horas de diferencia también se tuvo en cuenta las temperaturas bajo cero y las comidas: "Tratamos de tener por lo menos los almuerzos en en el estadio, cosa de no tener que trasladarnos y tener la menor exposición posible a los cambios de temperatura y también asegurarnos que en los lugares en los que que podamos almorzar o cenar tener lo básico, porque hay veces que que ellos culturalmente tienen otras otros condimentos".
En cuanto a la convivencia del equipo con cinco jugadores debutantes Frana resaltó: "Fue muy lindo encuentro, se dio todo muy muy natural aunque con algunos de ellos me encontraba por primera vez cara a cara después de la nominación. Obviamente les ves en su rostros esas ganas, esa sonrisa, y por otro lado también estamos tratando de ayudarlos a que se sientan cómodos y se vayan adaptando rápidamente".
La serie se jugará en una superficie DecoColor categoría 4, con pelotas Dunlop Fort, en el Gijang Gymnasium de Busan y Frana describió: "La superficie la estrenamos nosotros. La cancha estaba recién pintada, sin uso, y tiene un pique bastante bajo, la pelota como que no avanza mucho. Vamos a ir viendo con el correr de los días si la pintura va generando como un pequeño desgaste que hace que la pelota reaccione más rápido. Pero en general notamos, sobre todo en los tiros cortos la pelota no te llega. La tendencia de los piques son bajas y hay que ajustar la posición. Y la pelota se infla y se despeina bastante. Cuando jugás plano con slice se arrastra más que cuando jugás con top spin".