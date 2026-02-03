Argentina visitará a Corea del Sur por la Copa Davis: días, horarios, TV y equipos confirmados

Tras un viaje maratónico de 35 horas Javier Frana y sus colaboradores se reunieron con todo el equipo y el capitán destacó: "El viaje fue largo, pero dentro de todo los vuelos estuvieron todos en horario. Claramente que es es un desgaste bastante importante, pero creo que en general llegamos todos bastante más enteros de lo que imaginábamos, indicó el capitán.

Respecto de la adaptación, más allá de las 12 horas de diferencia también se tuvo en cuenta las temperaturas bajo cero y las comidas: "Tratamos de tener por lo menos los almuerzos en en el estadio, cosa de no tener que trasladarnos y tener la menor exposición posible a los cambios de temperatura y también asegurarnos que en los lugares en los que que podamos almorzar o cenar tener lo básico, porque hay veces que que ellos culturalmente tienen otras otros condimentos".