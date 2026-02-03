Quién es el nuevo manager de Godoy Cruz para ir en busca del regreso a Primera División

Godoy Cruz inició una nueva etapa en el 2026 después del golpe que significó el descenso y de las elecciones que determinaron el regreso a la presidencia de José Mansur.
En esa búsqueda de volver a Primera, y mientras el plantel trabaja a las órdenes de Mariano Toedtli, el Tomba tiene un nuevo manager y es Tomás Arrotea, quien forma parte de la estructura de las divisiones inferiores del club desde el 2024.
Arrotea, de 45 años, ya coordinaba las divisiones juveniles desde octubre del 2024 cuando Ernesto Pedernera asumió transitoriamente en el primer equipo por la renuncia de Daniel Oldrá.
El nuevo manager del Expreso tiene trayectoria como DT en el ascenso, es una persona de confianza de Mansur y también tiene la licencia que exige la AFA para ocupar el puesto de manager o de director deportivo.
Tomás Arrotea dirigió a Excursionistas, Real Pilar (en dos etapas), Nueva Chicago y Flandria, además de haber tenido un paso como DT por Unión San Felipe de Chile.
A pesar de la salida del Gato Oldrá de Instituto luego de tan solo 2 fechas del Torneo Apertura, desde Instituto buscaron continuar ligados al técnico pero desde un lugar más vinculado a la Coordinación de Inferiores. Mientras tanto, desde Godoy Cruz se generó mucha expectativa con la posibilidad de una vuelta del ídolo, especialmente porque el nuevo presidente aseguraba que el manager que llegaría, sería de renombre.
"Tengo que pensar y hablar antes con mi cuerpo técnico. Esto fue todo muy rápido, tengo que charlarlo con ellos. Quiero que pase un poco el agua y ver qué cosas se hicieron mal y qué cosas bien" declaró sobre esta posibilidad de continuar ligado a Instituto, mientras los hinchas de Godoy Cruz seguían atentos su situación.
Tras el anuncio del nuevo manager de Godoy Cruz, todo apunta a que el Gato Oldrá seguirá vinculado a La Gloria en este nuevo rol, tarea y club que valora de gran manera: "Instituto es un club que intenta ser diferente y respetar los procesos".