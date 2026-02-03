Mariano Toedtli definió quien atajará en Godoy Cruz tras la salida de Franco Petroli

Franco Petroli se fue a Lanús, y dejó a Godoy Cruz sin un referente y un jugador clave en cancha. Con un rendimiento excepcional, que mermó en su última temporada en el Tomba, se conviritó en uno de los estandartes del equipo, llegando a ser incluso capitán.

Mariano Toedtli optó por un arquero que sea de la casa, y entre las opciones, el que mayor recorrido tenga. Es por eso mismo que el jugador que ocupará el arco de Godoy Cruz será Roberto Ramirez.

El arquero que surgió de las inferiores de Godoy Cruz tiene partidos en la primera del Tomba, pero también estuvo cedido en Quilmes, Guillermo Brown y All Boys.

Cómo se conforma el plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional

Para hacerle frente a la Primera Nacional, el panorama para Mariano Toedtli es completamente diferente al de la gran mayoría de equipos de la categoría. Godoy Cruz cuenta con un plantel de 35 jugadores en total.

Pasando en limpio, el plantel de Godoy Cruz sumó 6 refuerzos, 6 jugadores que volvieron de sus préstamos y subió a 5 juveniles. El mercado de pases, para salidas y llegadas aún está abierto.

El plantel para la Primera Nacional de Godoy Cruz se compone de los siguientes jugadores: