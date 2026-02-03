Mariano Toedtli definió quien atajará en Godoy Cruz tras la salida de Franco Petroli

Cada vez falta menos para que Godoy Cruz comience su travesía en la Primera Nacional, y así lograr su tan ansiado ascenso. Para poder conseguirlo, el plantel que hoy dirige Mariano Toedtli se ha renovado en su gran mayoría, destacando especialmente la salida de referentes, tales como Franco Petroli y Federico Rassmusen.
Hasta el momento, Godoy Cruz ha tenido algunos amistosos en las últimas semanas, y ha sido difícil descifrar el 11 que pondrá MarianoToedtli en el debut de la Primera Nacional, salvo por puestos muy puntuales. Una de las pocas certezas que tiene el técnico, es el jugador que ocupará el lugar de Franco Petroli bajo los 3 palos del arco del Tomba.
Mariano Toedtli definió el nuevo arquero de Godoy Cruz
Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa son las 3 opciones que tiene Godoy Cruz para el arco, y todo apunta a que no habrá negociaciones para que llegue otro refuerzo en este puesto en especial. Si bien en los amistosos, el arquero fue rotando, Mariano Toedtli ya tendría definido el jugador para ocupar el sitio.
Franco Petroli se fue a Lanús, y dejó a Godoy Cruz sin un referente y un jugador clave en cancha. Con un rendimiento excepcional, que mermó en su última temporada en el Tomba, se conviritó en uno de los estandartes del equipo, llegando a ser incluso capitán.
Mariano Toedtli optó por un arquero que sea de la casa, y entre las opciones, el que mayor recorrido tenga. Es por eso mismo que el jugador que ocupará el arco de Godoy Cruz será RobertoRamirez.
El arquero que surgió de las inferiores de Godoy Cruz tiene partidos en la primera del Tomba, pero también estuvo cedido en Quilmes, Guillermo Brown y All Boys.
Cómo se conforma el plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional
Para hacerle frente a la Primera Nacional, el panorama para Mariano Toedtli es completamente diferente al de la gran mayoría de equipos de la categoría. Godoy Cruz cuenta con un plantel de 35 jugadores en total.
Pasando en limpio, el plantel de Godoy Cruz sumó 6 refuerzos, 6 jugadores que volvieron de sus préstamos y subió a 5 juveniles. El mercado de pases, para salidas y llegadas aún está abierto.
El plantel para la Primera Nacional de Godoy Cruz se compone de los siguientes jugadores:
Aqueros: Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa
Defensores: Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán, Juan Andrés Meli, Federico Milo
Volantes: Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orosco, Ezequiel Tejada, Julián Alberti
Delanteros: Misael Sosa, Luciano Pascual, Matías Ramírez, Daniel Barrea, Martín Pino, Nahuel Ulariaga, Bruno Barrionuevo, Willian Riquelme, Oscar González