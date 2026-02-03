¡Y va el tercero! el Pity Martínez debutó en Tigre y sentenció la victoria ante Racing

"¿El tercero? Del Pity Martínez", indicaron las redes sociales de Tigre, mientras que el mendocino compartió una imagen del festejo en el vestuario y envió un mensaje para sus compañeros: "Gracias a ustedes por recibirme de la mejor manera y hacer que me sienta feliz de nuevo".

El Pity Martínez y un debut triunfal en Tigre

La larga corrida y notable definición del Pity Martínez coronó el debut y el regreso a la actividad del mendocino tras haber sufrido en los últimos tiempos no solo la desvinculación de River sino también la muerte de su padre.

Horas después de haber despedido a Luis, el atacante de de 32 años fue anunciado como refuerzo de Tigre y lo demás ya es historia: debut, gol y festejo con emoción hasta las lágrimas.

Los 40 goles del Pity Martínez en el fútbol argentino

Con el tanto frente a Tigre el Pity Martínez llegó a 40 goles en el fútbol argentino ya que había marcado 37 en River, un par en Huracán y ahora uno en Tigre.

Por culpa de las lesiones el futbolista formado en el CEC solo disputó 31 partidos oficiales en su última etapa en River que se extendió desde agosto de 2023 hasta diciembre último.