Gimnasia y Esgrima: lo poco destacable de una noche de terror

En nombres propios, Ulises Sánchez sigue siendo un jugador regular que le da algo diferente a Gimnasia y Esgrima. El volante intentó ser patrón de juego en la mitad de la cancha, se mostró siempre como opción, gambeteó, fue para adelante y hasta buscó el arco rival con la media distancia (uno de los dos tiros que tuvo el equipo en ofensiva).

union-gimnasia2 Gimnasia y Esgrima tuvo una noche para el olvido en Santa Fe.

Lo otro que deja algo de tranquilidad fue el ingreso de Matías Recalde. En un contexto totalmente adverso, el lateral izquierdo ocupó el lugar del expulsado Franco Saavedra y mostró sus ganas de siempre más sus aptitudes para pasar al ataque, dándole algo de vuelo por la banda a un ataque sin punch.