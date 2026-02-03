Gimnasia y Esgrima: lo poco destacable de una noche de terror

Gimnasia y Esgrima sufrió su primer golpe al mentón desde que subió al ring de Primera División. Unión de Santa Fe le ganó bien y con goleada, en una noche para el olvido donde salió todo (o casi todo) mal. Sin embargo, algunas pequeñas cosas se pueden salvar, mirando el un vaso poco lleno.
En nombres propios, Ulises Sánchez sigue siendo un jugador regular que le da algo diferente a Gimnasia y Esgrima. El volante intentó ser patrón de juego en la mitad de la cancha, se mostró siempre como opción, gambeteó, fue para adelante y hasta buscó el arco rival con la media distancia (uno de los dos tiros que tuvo el equipo en ofensiva).
Lo otro que deja algo de tranquilidad fue el ingreso de Matías Recalde. En un contexto totalmente adverso, el lateral izquierdo ocupó el lugar del expulsado Franco Saavedra y mostró sus ganas de siempre más sus aptitudes para pasar al ataque, dándole algo de vuelo por la banda a un ataque sin punch.
Cerrando el trío de nombres propios, César Rigamonti siempre cumple, al margen de los cuatro goles que sufrió. Con su experiencia bancó un arco que pudo tener más tantos en contra y bajó revoluciones cuando el Tatengue era un vendaval ofensivo.
Una baja en Gimnasia y Esgrima pensando en Instituto
Ariel Broggi tendrá una ausencia para el próximo duelo del Lobo: Franco Saavedra fue expulsado contra Unión de Santa Fe y no estará ante la Gloria. Apelando al sentido común, todo decanta en que Matías Recalde será su reemplazante.