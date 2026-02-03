Santino Andino y un duelo clave en Grecia: cuándo y qué se juega el mendocino

En el medio, Panathinaikos jugará otro duelo crucial al medirse contra Olympiakos en el clásico del país, otro de los animadores que tiene el campeonato doméstico. Sin dudas, tres partidos cruciales que empezarán a definir el futuro de la temporada del equipo.

Si bien no está claro si ocupará el sitio de titular o si mantendrá a los históricos, Santino Andino dejó grandes sensaciones en su debut, especialmente por su velocidad y su destacado uno vs uno. El y Vicente Taborda alternarán las titularidades por el puesto, aunque hasta el momento tiene algo más de ventaja el ex Boca.

andino (2) Santino Andino tuvo su bautismo oficial en Grecia.

El debut de Santino Andino

Santino Andino tuvo un buen estreno con su nuevo equipo. Con la 10 en la espalda, el mendocino fue titular en la goleada 3 a 0 sobre el Kifisia. El delantero jugó 80 minutos y dio la asistencia del 1 a 0. Luego, fue reemplazo por Vicente Taborda, el otro argentino que tiene el equipo.

En las redes sociales personales de Santino Andino se mostró muy agradecido con los hinchas del equipo griego, luego de un debut que se hizo esperar más de la cuenta: "Muy contento por mi debut con esta camiseta y por el gran triunfo de todo el equipo. Gracias a la afición por el apoyo! Vamos por más".

Santino Andino

Ex compañeros de Santino Andino, como Facundo Altamira, le dejaron mensajes de apoyo en su Instagram.