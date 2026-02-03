Santino Andino y un duelo clave en Grecia: cuándo y qué se juega el mendocino

Santino Andino empezó a vivir la película para dejar la novela. El delantero pasó momentos complicados en el verano por la definición de su pase, algo que finalmente quedó definido. Ya en Grecia, el ex Godoy Cruz tuvo un auspicioso debut y va por más en el calendario del fútbol internacional.
La agenda de su Panathinakos lo pone ante un encuentro crucial. Luego de debutar con asistencia en el triunfo 3 a 0 por la Liga de Grecia, ahora lo se viene un mano a mano ante el PAOK por la Copa de ese país, el gran objetivo que tiene por delante un equipo que no anda bien en torneo local y Europa League.
Cuándo juega el Panathinakos de Santino Andino
Este miércoles, Santino Andino y su equipo abrirán la llave de semifinal de la Copa contra uno de los lideres que tiene la Liga de ese país. El duelo será a dos partidos, siendo el primero este miércoles desde las 15.30 en condición de local (la vuelta será en cancha de PAOK el próximo miércoles).
En el medio, Panathinaikos jugará otro duelo crucial al medirse contra Olympiakos en el clásico del país, otro de los animadores que tiene el campeonato doméstico. Sin dudas, tres partidos cruciales que empezarán a definir el futuro de la temporada del equipo.
Si bien no está claro si ocupará el sitio de titular o si mantendrá a los históricos, SantinoAndino dejó grandes sensaciones en su debut, especialmente por su velocidad y su destacado uno vs uno. El y Vicente Taborda alternarán las titularidades por el puesto, aunque hasta el momento tiene algo más de ventaja el ex Boca.
El debut de Santino Andino
Santino Andino tuvo un buen estreno con su nuevo equipo. Con la 10 en la espalda, el mendocino fue titular en la goleada 3 a 0 sobre el Kifisia. El delantero jugó 80 minutos y dio la asistencia del 1 a 0. Luego, fue reemplazo por Vicente Taborda, el otro argentino que tiene el equipo.
En las redes sociales personales de Santino Andino se mostró muy agradecido con los hinchas del equipo griego, luego de un debut que se hizo esperar más de la cuenta: "Muy contento por mi debut con esta camiseta y por el gran triunfo de todo el equipo. Gracias a la afición por el apoyo! Vamos por más".
Ex compañeros de Santino Andino, como Facundo Altamira, le dejaron mensajes de apoyo en su Instagram.