Cuándo juega Gimnasia y Esgrima vs. Instituto por el Torneo Apertura y cómo comprar las entradas

El conjunto cordobés no empezó bien el Torneo Apertura ya que perdió con Vélez (0-1) y Platense (1-2), el Gato Oldrá dejó de ser el DT y este martes, dirigido interinamente por Daniel Jiménez y Bruno Martelotto, recibirá a Lanús a las 21.15.

Venta de entradas para Gimnasia y Esgrima vs. Instituto

Para el debut ante San Lorenzo los socios de Gimnasia y Esgrima con la cuota al día ingresaron directamente con la presentación del DNI físico.

También hubo venta de entradas para no socios el mismo día del partido, en las boleterías del estadio y con pago únicamente en efectivo.

Los precios de los tickets fueron los siguientes