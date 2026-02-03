Cuándo juega Gimnasia y Esgrima vs. Instituto por el Torneo Apertura y cómo comprar las entradas

Tras la dura derrota frente a Unión, en Santa Fe, Gimnasia y Esgrima ya piensa en la recuperación y en el próximo partido por el Torneo Apertura ante Instituto de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Tras la dura derrota frente a Unión, en Santa Fe, Gimnasia y Esgrima ya piensa en la recuperación y en el próximo partido por el Torneo Apertura ante Instituto de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El Lobo tuvo un debut positivo en Santiago del Estero contra Central Córdoba (1-0), pero después perdió con San Lorenzo (0-1) y Unión (0-4) por lo que necesita volver a sumar en busca de su objetivo de permanecer en Primera.
Todavía falta mucho y la temporada es larga, pero Ariel Broggi y sus dirigidos (sin el expulsado Franco Saavedra) tienen un partido clave este domingo 8 de febrero a las 22.15 frente a Instituto y acompañado por su gente.
El conjunto cordobés no empezó bien el Torneo Apertura ya que perdió con Vélez (0-1) y Platense (1-2), el Gato Oldrá dejó de ser el DT y este martes, dirigido interinamente por Daniel Jiménez y Bruno Martelotto, recibirá a Lanús a las 21.15.
Para el debut ante San Lorenzo los socios de Gimnasia y Esgrima con la cuota al día ingresaron directamente con la presentación del DNI físico.
También hubo venta de entradas para no socios el mismo día del partido, en las boleterías del estadio y con pago únicamente en efectivo.
