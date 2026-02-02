Torneo Apertura: Tigre hundió a Racing y ganó Gimnasia La Plata

Embed

Torneo Apertura: Gimnasia La Plata le ganó a Aldosivi

Gimnasia La Plata le ganó a Aldosivi por 3 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los goles del Lobo fueron convertidos por el volante Nicolás Barros Schelotto, a los 13 minutos del primer tiempo, y los delanteros Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, a los 35 y 39 minutos del complemento. El volante Federico Gino había igualado el partido en 41 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la Zona B, con seis unidades y a una de River, mientras que el conjunto marplatense todavía no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

Torneo Apertura: Estudiantes rescató un empate ante Defensa

Estudiantes de La Plata aguantó el partido con un jugador menos y rescató un empate sin goles ante Defensa y Justicia como visitante.

Embed

El arquero del “Pincha” Fabricio Iacovich fue el héroe para mantener la igualdad en el marcador tras tapar un penal ejecutado por Ruben Botta.