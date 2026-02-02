Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Torneo Apertura: Tigre hundió a Racing y ganó Gimnasia La Plata

Racing cayó ante Tigre por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura y está complicado. Ganó Gimnasia La Plata y hubo un empate en Florencio Varela

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Tigre amargó a Racing.

Racing perdió este lunes por 3-1 ante Tigre como visitante, en el estadio José Dellagiovanna, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y anda mal, ya que no sumó puntos en tres fechas. Además ganó Gimnasia La Plata y empataron Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata.

Los goles para el Matador los anotaron David Romero, a los 49 minutos del primer tiempo, Ignacio Russo, a los 39’ del complemento, y el ex River Gonzalo Pity Martínez, a los 44’ del mismo periodo.

El mendocino Pity Mart&iacute;nez hizo uno de los goles de Tigre.

El mendocino Pity Martínez hizo uno de los goles de Tigre.

Mientras que Gabriel Rojas había igualado el duelo para la Academia a los 35 minutos del segundo periodo.

Torneo Apertura: Gimnasia La Plata le ganó a Aldosivi

Gimnasia La Plata le ganó a Aldosivi por 3 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los goles del Lobo fueron convertidos por el volante Nicolás Barros Schelotto, a los 13 minutos del primer tiempo, y los delanteros Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, a los 35 y 39 minutos del complemento. El volante Federico Gino había igualado el partido en 41 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la Zona B, con seis unidades y a una de River, mientras que el conjunto marplatense todavía no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

Torneo Apertura: Estudiantes rescató un empate ante Defensa

Estudiantes de La Plata aguantó el partido con un jugador menos y rescató un empate sin goles ante Defensa y Justicia como visitante.

El arquero del “Pincha” Fabricio Iacovich fue el héroe para mantener la igualdad en el marcador tras tapar un penal ejecutado por Ruben Botta.

