La fuerte decisión que tomó Boca tras la operación de Rodrigo Battaglia

Boca tomó una fuerte decisión tras la operación de Rodrigo Battaglia. El volante sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante la pretemporada.
Las lesiones preocupan al elenco auriazul, ya que además de Battaglia están lesionados Edinson Cavani (lumbalgia)), Milton Giménez (tiene pubalgia) y Miguel Merentiel (desgarro en el gemelo), Alan Velasco (escgunce severo de rodilla izquierda) y Carlos Palacios (sinovitis en la rodilla derecha) y Lucas Janson (lesión muscular grado 2).
La lesión de Battaglia le dio un cupo al Xeneize para una nueva incorporación, por lo que tiene 10 días para cerrar un tercer y último refuerzo.
Battaglia deberá iniciar un lento proceso de recuperación, rehabilitación y puesta a punto, que le demorará, al menos, seis meses.
El plazo para sumar al reemplazante de Rodrigo Battaglia será de 10 días, por lo que el Consejo de Fútbol ya analiza nombres para suplir su ausencia, de cara a un 2026 en el que Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que será su máxima prioridad.
Boca podría a sumar a Ezequiel Ávila. El Chimy, hoy en Betis y con pasado en las inferiores xeneizes, dejó abierta la chance de regresar al país. En el club lo tienen en carpeta, aunque antes deberán aclararse dos puntos clave: bajo qué condiciones podría salir de España y cuál sería el encuadre económico de una negociación que, de movida, no asoma sencilla.