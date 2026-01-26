Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca

Cuál es la lesión de Rodrigo Battaglia y cuánto tiempo estará afuera de Boca

Rodrigo Battaglia deberá someterse a una intervención quirúrgica y estará varios meses afuera de Boca

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Rodrigo Battaglia estará varios meses afuera de Boca por lesión.

Rodrigo Battaglia estará varios meses afuera de Boca por lesión.

Boca metió primera en el Torneo Apertura y le ganó a Deportivo Riestra por 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo en la Bombonera. Tras el encuentro, Claudio Úbeda valoró la victoria y dejó algunos titulares como la lesión "quirúrgica" -así la denominó- de Rodrigo Battaglia.

El futbolista no comenzó la pretemporada con normalidad junto a sus compañeros debido a una lesión en el tendón de Aquiles que le impedía jugar con normalidad. Durante el último tiempo, el ex Huracán se sometió a tratamiento para procurar superar esa afección que limitaba su rendimiento. Sin embargo, el plan no prosperó y Claudio Úbeda confirmó que Rodrigo Battaglia deberá someterse a intervención quirúrgica para recuperarse.

rodrigo battaglia lesion
Boca pierde a Rodrigo Battaglia por varios meses ya que el jugador deber&aacute; ser operado por lesi&oacute;n.

Boca pierde a Rodrigo Battaglia por varios meses ya que el jugador deberá ser operado por lesión.

"Lo de Rodrigo (Battaglia) es quirúrgico, es una baja importante no solo por lo que nos puede dar futbolísticamente, sino por su personalidad y su forma de ser en el grupo. Lo vamos a sentir", sentenció Claudio Úbeda en conferencia de prensa post triunfo de Boca.

Cuál es la lesión de Rodrigo Battaglia y cuánto tiempo estará afuera de Boca

Durante los últimos meses del 2025 y los primeros del 2026, el parte médico que se manejó en Boca respecto de la lesión del jugador era de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Desde el cuerpo médico del Xeneize tuvieron una mirada optimista de que con tratamiento podría recuperarse. Sin embargo, el dolor persistió en Rodrigo Battaglia incluso afectándolo en su vida cotidiana por lo que se tomó la determinación de operarlo.

La recuperación del jugador demandará al menos seis meses por lo que Boca pierde a una de sus piezas de recambio tanto en defensa como en el mediocampo. Ante este panorama, el Xeneize aceleró por el rusito Ascacíbar y presentó una oferta formal a Estudiantes de La Plata. Con características diferentes a las de Battaglia pero con peso fuerte en el mediocampo, en el elenco de la Ribera esperan poder concretar su llegada antes del cierre del libro de pases el próximo martes 27 de enero.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas