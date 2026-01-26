Cuál es la lesión de Rodrigo Battaglia y cuánto tiempo estará afuera de Boca

Durante los últimos meses del 2025 y los primeros del 2026, el parte médico que se manejó en Boca respecto de la lesión del jugador era de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Desde el cuerpo médico del Xeneize tuvieron una mirada optimista de que con tratamiento podría recuperarse. Sin embargo, el dolor persistió en Rodrigo Battaglia incluso afectándolo en su vida cotidiana por lo que se tomó la determinación de operarlo.

La recuperación del jugador demandará al menos seis meses por lo que Boca pierde a una de sus piezas de recambio tanto en defensa como en el mediocampo. Ante este panorama, el Xeneize aceleró por el rusito Ascacíbar y presentó una oferta formal a Estudiantes de La Plata. Con características diferentes a las de Battaglia pero con peso fuerte en el mediocampo, en el elenco de la Ribera esperan poder concretar su llegada antes del cierre del libro de pases el próximo martes 27 de enero.