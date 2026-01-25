Juan Foyth le dio la peor noticia a la Selección argentina y se perderá el Mundial

tuit-villarreal-foyth

Cómo fue la lesión de Juan Foyth

El defensor, campeón del mundo en Qatar y que suele jugar en el equipo nacional, cayó sin contacto ajeno, por un mal movimiento, y fue asistido por los médicos.

Fue titular y completó el último amistoso de la Albiceleste ante Angola, lo que indicaba la buena consideración que le tiene Lionel Scaloni. Sobre todo, porque el ex Estudiantes puede jugar tanto como central o lateral derecho si el equipo lo necesitaba. Lleva 22 partidos y 1307 minutos con Argentina.

Hay que destacar un gran gesto, ya que fue aplaudido por todo el estadio y saludado con afecto por su rival y compatriota Franco Mastantuono, que volvió a ser titular en el equipo blanco.

Foyth fue amonestado al minuto y 23' más tarde se lesionó. Mientras era trasladado por el cuerpo médico del Submarino Amarillo, levantado y ayudado para salir, Mastantuono se acercó a él para despedirlo.

Es la tercera lesión de larga duración que sufre el defensor argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya ha sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.