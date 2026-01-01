Lionel Scaloni tiene una lista con 18 convocados para el Mundial 2026 y quedan 8 lugares por definirse

Esto permite realizar algunas conjeturas con respecto a quienes serán parte del próximo Mundial y, por el momento, hay varios jugadores que si no sufren una lesión van a estar.

Es así que los arqueros confirmados son Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli, entre los defensas están Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

El mediocampo tiene jugadores de élite: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Leandro Paredes. Mientras que los delanteros confrrmados son Lionel Messi, Nicolás González (es multifuncional, puede jugar por todo el sector izquierdo), Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lionel Messi - Lionel Scaloni Lionel Scaloni volverá a contar con Messi.

Los jugadores que estaría evaluando Lionel Scaloni

A los 18 jugadores que ya tienen el boleto al próximo Mundial hay que sumarle 8: la opción más fuerte para el arco es la de Facundo Cambeses (Racing) aunque Walter Benítez (Crystal Palace) también suena como una opción.

En cuanto a los defensores analizará el primer semestre del 2026 de Gonzalo Montiel (River), Marcos Acuña (River) y Juan Foyth (Villarreal), aunque pueden surgir nuevas opciones.

Los mediocampistas que tendrán la lupa en sus actuaciones son Aníbal Moreno (River), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (recientemente fichó en el Girona), Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Nico Paz (Real Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis).

Entre los delanteros también hay varias opciones: Matías Soulé (Roma), Alejandro Garnacho (Chelsea) y José Manuel López (Palmeiras); de igual manera, también se barajan otras opciones.

Los hinchas de la Selección argentina están expectantes por saber quiénes serán los encargados de llevar una vez más a lo más alto al combinado nacional además que tendrán la difícil tarea de retener la Copa del Mundo.

A 161 días del Mundial, nos volvimos a ilusionar.