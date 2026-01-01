Bombazo: Taty Castellanos dejá la Lazio y se va a la Premier League con contrato millonario

West Ham United de Inglaterra pagará 34 millones de dólares (29 millones de euros) por el pase del jugador que se inició en las divisiones inferiores de Independiente Rivadavia y juega en la Lazio y la Selección argentina. En las próximas horas se firmará formalmente el contrato correspondiente.

futbol-west ham-taty castellanos (1) Los fans del West Ham ya publicaron fotos de Valentín Castellanos con la camiseta de los Hammers (martillos) de Londres.

TATY CASTELLANOS: The "Warrior" Arrives



The Engine: 10 Goals in Serie A last season

The Pedigree: The first player in 75 years to score 4 Goals vs Real Madrid in a single league game(2023)

The Profile: 88th Percentile for Defensive Actions among strikers. pic.twitter.com/yKNVZ9GHeG — The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) January 1, 2026

Taty Castellanos amagó a Brasil y pegó en el West Ham de Londres

Las negociaciones entre el club de la Premier League y de la Serie A se concretaron apenas abierto el mercado de pases este 1° de enero de 2026, según informó Fabrizio Romano.