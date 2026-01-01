Bombazo: Taty Castellanos dejá la Lazio y se va a la Premier League con contrato millonario

El periodista especializado en mercado de pases dijo que el pase de Taty Castellanos al West Ham se cerró en los 34 millones de dólares, y sumó que "también hay acuerdo sobre un contrato a largo plazo para el delantero argentino”, el que sería por cinco temporadas.
Por su parte, según indicó el portal italiano Corriere dello Sport, se tratará de "una transferencia permanente". También se publicó que "se espera que el jugador llegue a Inglaterra en los próximos días para el reconocimiento médico. Sin embargo, la Lazio no recibirá el importe completo, ya que deberá abonar el 15% al New York FC, el club de la MLS del que fue adquirido el delantero a mediados de julio de 2023", detallaron.