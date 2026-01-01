Inicio Ovación Fútbol Valentín Castellanos
Bombazo: Taty Castellanos dejá la Lazio y se va a la Premier League con contrato millonario

El delantero mendocino Valentín Castellanos era pretendido por el Flamengo, pero este jueves dio la sorpresa del mercado de pases al incorporarse al West Mam

Raúl Adriazola
Los goles del Taty Castellanos se van de la Lazio al West Ham de la Premier League.

Valentín Castellanos dio el campanazo en este primer día del 2026 y apenas abierto el mercado de pases se conoció la noticia de la salida del mendocino de la Lazio de Italia, pero no al Flamengo de Brasil como se esperaba, sino al West Ham londinense, y por una suma millonaria.

West Ham United de Inglaterra pagará 34 millones de dólares (29 millones de euros) por el pase del jugador que se inició en las divisiones inferiores de Independiente Rivadavia y juega en la Lazio y la Selección argentina. En las próximas horas se firmará formalmente el contrato correspondiente.

futbol-west ham-taty castellanos (1)
Los fans del West Ham ya publicaron fotos de Valentín Castellanos con la camiseta de los Hammers (martillos) de Londres.

Taty Castellanos amagó a Brasil y pegó en el West Ham de Londres

Las negociaciones entre el club de la Premier League y de la Serie A se concretaron apenas abierto el mercado de pases este 1° de enero de 2026, según informó Fabrizio Romano.

El periodista especializado en mercado de pases dijo que el pase de Taty Castellanos al West Ham se cerró en los 34 millones de dólares, y sumó que "también hay acuerdo sobre un contrato a largo plazo para el delantero argentino”, el que sería por cinco temporadas.

Por su parte, según indicó el portal italiano Corriere dello Sport, se tratará de "una transferencia permanente". También se publicó que "se espera que el jugador llegue a Inglaterra en los próximos días para el reconocimiento médico. Sin embargo, la Lazio no recibirá el importe completo, ya que deberá abonar el 15% al New York FC, el club de la MLS del que fue adquirido el delantero a mediados de julio de 2023", detallaron.

