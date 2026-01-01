En las verdulerías suele pasar desapercibido, pero desde tiempos antiguos se lo reconoce como una de las plantas medicinales más completas. Se trata del hinojo (Foeniculum vulgare), perteneciente a la familia Umbelliferae, y es apreciado por sus propiedades digestivas, respiratorias y su uso en la medicina tradicional.
La planta sanadora que venden en la verdulería pero pocos aprovechan: el hinojo y sus sorprendentes beneficios
El hinojo, una humilde planta que se consigue en la verdulería, esconde poderosos beneficios digestivos, respiratorios y hormonales que pocos conocen
Aunque hoy lo vemos como un ingrediente de cocina, el hinojo conserva un legado terapéutico que vale la pena redescubrir.
¿Qué contiene el hinojo y por qué es tan valorado?
El hinojo posee una composición natural rica en compuestos bioactivos como azúcares naturales, cumarinas, aceite esencial (con anetol, estragol, limoneno, fencona, pineno) y fitosteroles.
Estas sustancias se asocian en la tradición herbolaria con efectos digestivos, carminativos y expectorantes, además de contribuir a la sensación de bienestar general. Las partes que se utilizan para ciertos problemas de salud son la parte aérea, como sus hojas y tallos y sus semillas; ambas empleadas históricamente en infusiones, tónicos y preparaciones culinarias.
Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, el hinojo tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. Esta planta sanadora ayuda a:
- Reducir gas intestinal y espasmos estomacales o intestinales
- Favorecer la digestión y la producción de bilis
- Actuar como expectorante en resfríos
- Acompañar estados de fiebre y dolor de cabeza
- Aliviar cólico biliar
- Estimular la menstruación
- Favorecer la producción de leche materna
- Considerarse un suave afrodisíaco
- Apoyar cuadros de hidropesía (retención de líquidos)
Cómo aprovechar los beneficios de esta planta
Una de las formas más conocidas de consumir el hinojo es en infusión. Para ello coloca 9 gramos de la planta en 1,5 litros de agua, herví durante 5 minutos. Y por último debes colar y beber 4 vasos al día, por 15 días o menos, si fuera necesario.
En general, el hinojo se considera seguro dentro de los usos culinarios y tradicionales. Sin embargo, existen advertencias importantes, pues no se la recomienda en niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades hepáticas. En estos casos, se aconseja evitar su consumo o consultar previamente con un médico.
Además de infusiones, el hinojo puede incorporarse a ensaladas frescas, sopas y guisos, tés mezclados con otras hierba e incluso preparaciones al horno. Su sabor ligeramente anisado aporta aroma y ligereza a los platos.
El hinojo, esa planta humilde que encontramos en la verdulería, combina tradición, sabor y una larga historia de usos naturales. Desde aliviar molestias digestivas hasta apoyar la salud respiratoria, su popularidad no es casual.