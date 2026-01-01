Inicio Sociedad planta
La planta sanadora que venden en la verdulería pero pocos aprovechan: el hinojo y sus sorprendentes beneficios

El hinojo, una humilde planta que se consigue en la verdulería, esconde poderosos beneficios digestivos, respiratorios y hormonales que pocos conocen

En las verdulerías suele pasar desapercibido, pero desde tiempos antiguos se lo reconoce como una de las plantas medicinales más completas. Se trata del hinojo (Foeniculum vulgare), perteneciente a la familia Umbelliferae, y es apreciado por sus propiedades digestivas, respiratorias y su uso en la medicina tradicional.

Aunque hoy lo vemos como un ingrediente de cocina, el hinojo conserva un legado terapéutico que vale la pena redescubrir.

¿Qué contiene el hinojo y por qué es tan valorado?

El hinojo posee una composición natural rica en compuestos bioactivos como azúcares naturales, cumarinas, aceite esencial (con anetol, estragol, limoneno, fencona, pineno) y fitosteroles.

El hinojo es una planta herbácea aromática, perteneciente a la familia de las umbelíferas, que se utiliza tanto como hierba culinaria.

Estas sustancias se asocian en la tradición herbolaria con efectos digestivos, carminativos y expectorantes, además de contribuir a la sensación de bienestar general. Las partes que se utilizan para ciertos problemas de salud son la parte aérea, como sus hojas y tallos y sus semillas; ambas empleadas históricamente en infusiones, tónicos y preparaciones culinarias.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, el hinojo tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. Esta planta sanadora ayuda a:

  • Reducir gas intestinal y espasmos estomacales o intestinales
  • Favorecer la digestión y la producción de bilis
  • Actuar como expectorante en resfríos
  • Acompañar estados de fiebre y dolor de cabeza
  • Aliviar cólico biliar
  • Estimular la menstruación
  • Favorecer la producción de leche materna
  • Considerarse un suave afrodisíaco
  • Apoyar cuadros de hidropesía (retención de líquidos)

Cómo aprovechar los beneficios de esta planta

Es una planta repleta de beneficios.

Una de las formas más conocidas de consumir el hinojo es en infusión. Para ello coloca 9 gramos de la planta en 1,5 litros de agua, herví durante 5 minutos. Y por último debes colar y beber 4 vasos al día, por 15 días o menos, si fuera necesario.

En general, el hinojo se considera seguro dentro de los usos culinarios y tradicionales. Sin embargo, existen advertencias importantes, pues no se la recomienda en niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades hepáticas. En estos casos, se aconseja evitar su consumo o consultar previamente con un médico.

Además de infusiones, el hinojo puede incorporarse a ensaladas frescas, sopas y guisos, tés mezclados con otras hierba e incluso preparaciones al horno. Su sabor ligeramente anisado aporta aroma y ligereza a los platos.

El hinojo, esa planta humilde que encontramos en la verdulería, combina tradición, sabor y una larga historia de usos naturales. Desde aliviar molestias digestivas hasta apoyar la salud respiratoria, su popularidad no es casual.

