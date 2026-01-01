La planta sanadora que venden en la verdulería pero pocos aprovechan: el hinojo y sus sorprendentes beneficios

hinojo (1) El hinojo es una planta herbácea aromática, perteneciente a la familia de las umbelíferas, que se utiliza tanto como hierba culinaria.

Estas sustancias se asocian en la tradición herbolaria con efectos digestivos, carminativos y expectorantes, además de contribuir a la sensación de bienestar general. Las partes que se utilizan para ciertos problemas de salud son la parte aérea, como sus hojas y tallos y sus semillas; ambas empleadas históricamente en infusiones, tónicos y preparaciones culinarias.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, el hinojo tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. Esta planta sanadora ayuda a:

Reducir gas intestinal y espasmos estomacales o intestinales

Favorecer la digestión y la producción de bilis

Actuar como expectorante en resfríos

Acompañar estados de fiebre y dolor de cabeza

Aliviar cólico biliar

Estimular la menstruación

Favorecer la producción de leche materna

Considerarse un suave afrodisíaco

Apoyar cuadros de hidropesía (retención de líquidos)

Cómo aprovechar los beneficios de esta planta

hinojo (2) Es una planta repleta de beneficios.

Una de las formas más conocidas de consumir el hinojo es en infusión. Para ello coloca 9 gramos de la planta en 1,5 litros de agua, herví durante 5 minutos. Y por último debes colar y beber 4 vasos al día, por 15 días o menos, si fuera necesario.

En general, el hinojo se considera seguro dentro de los usos culinarios y tradicionales. Sin embargo, existen advertencias importantes, pues no se la recomienda en niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades hepáticas. En estos casos, se aconseja evitar su consumo o consultar previamente con un médico.

Además de infusiones, el hinojo puede incorporarse a ensaladas frescas, sopas y guisos, tés mezclados con otras hierba e incluso preparaciones al horno. Su sabor ligeramente anisado aporta aroma y ligereza a los platos.

El hinojo, esa planta humilde que encontramos en la verdulería, combina tradición, sabor y una larga historia de usos naturales. Desde aliviar molestias digestivas hasta apoyar la salud respiratoria, su popularidad no es casual.