Cómo eliminar la plaga de la mosca blanca y cuidar las plantas del jardín solo usando vinagre

Para eliminar la mosca blanca de forma efectiva, debemos evitar aplicar el vinagre de forma pura, ya que su acidez podría quemar las hojas. La recomendación es diluir una parte de vinagre en diez partes de agua. Para potenciar su adherencia, podremos añadir unas gotas de jabón biodegradable, ayudando a que la mezcla se fije mejor en el cuerpo del insecto y en la superficie foliar.

Con la ayuda de un atomizador, debemos rociar la planta afectada, poniendo énfasis en el envés de las hojas, que es donde la mosca blanca suele alojarse y depositar sus huevos para continuar propagándose. Es vital realizar este tratamiento durante las horas de baja intensidad solar, ya sea al amanecer o al atardecer.

mosca blanca plaga Descubrí cómo erradicar esta plaga del jardín.

Para mejores resultados, podrás poner en práctica este truco cada tres días, hasta que la plaga desaparezca por completo. Recordá que la mosca blanca prospera en ambientes cálidos y con poca circulación de aire, por lo que en verano deberás controlar constantemente las plantas del jardín.