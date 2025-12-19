La menta es una de las plantas medicinales más populares y, al mismo tiempo, más subestimadas. Presente en jardines, macetas y cocinas de muchas casas, esta hierba aromática concentra propiedades terapéuticas que la convierten en un verdadero aliado natural para la salud cotidiana.
Menta o hierbabuena: la planta sanadora que todos tienen en casa, pero pocos aprovechan sus beneficios
La hierbabuena o menta es una planta que crece en cualquier jardín y que, gracias a su composición, tiene benéficos que debes aprovechar al máximo para tu salud
Utilizada desde la antigüedad, la menta destaca por su acción digestiva, analgésica y relajante, y su fácil acceso la vuelve una de las plantas más aprovechables del hogar.
Qué es la menta y por qué es tan valorada
La Mentha spicata pertenece a una familia de plantas llamada Lamiaceae y es ampliamente reconocidas por sus propiedades medicinales. También conocida como hierbabuena, su aroma fresco y su sabor característico no solo la hacen popular en la cocina, sino también en la medicina tradicional.
La medicina tradicional es reconocida dentro de las sociedades, al igual que los beneficios que trae consigo, sus usos se han extendido y han adquirido gran popularidad entre las nuevas generaciones.
En este sentido, la eficacia terapéutica de la menta se debe a su rica composición química, que incluye:
- Flavonoides
- Ácidos fenólicos
- Taninos
- Triterpenos
- Aminoácidos libres
- Monoterpenos y diterpenos
- Aceites esenciales como mentol, mentona, cineol, limoneno, pulegona y carvona
Sus compuestos actúan de forma combinada, otorgándole propiedades digestivas, analgésicas, antiespasmódicas y calmantes. La parte utilizada para la salud son las hojas, ya sea fresca o secas. En ellas se concentra la mayor cantidad de aceites esenciales y principios activos.
¿Cuáles son los beneficios de la menta?
Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, la menta tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. Esta planta sanadora ayuda a:
- Mala digestión
- Eliminación de gases intestinales
- Distensión abdominal
- Náuseas
- Colon irritable
- Cólicos
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Estrés, ansiedad y nervios
Su acción refrescante y relajante ayuda a disminuir tensiones físicas y digestivas, siendo una de las plantas más versátiles del botiquín natural.
Para aprovechar su uso tradicional más común es la infusión de hojas de menta. La preparación es simple. Herví una taza de agua, agrega una cucharada de hojas de menta, dejar reposar y bébelo. Esta infusión se utiliza principalmente para aliviar problemas digestivos, gases, náuseas y estados de nerviosismo leve.
Si bien la menta es una planta segura en dosis habituales, en cantidades elevadas puede provocar irritación gastrointestinal y del tracto urinario. Por este motivo, se recomienda un consumo moderado y evitar su uso excesivo y prolongado.
La menta reúne características que todos deberían conocer. Es fácil de cultivar, accesible, económica y con múltiples beneficios comprobados. Por eso, sigue siendo una de las plantas sanadoras más utilizadas en la medicina tradicional y natural.