Menta o hierbabuena: la planta sanadora que todos tienen en casa, pero pocos aprovechan sus beneficios

La medicina tradicional es reconocida dentro de las sociedades, al igual que los beneficios que trae consigo, sus usos se han extendido y han adquirido gran popularidad entre las nuevas generaciones.

En este sentido, la eficacia terapéutica de la menta se debe a su rica composición química, que incluye:

Flavonoides

Ácidos fenólicos

Taninos

Triterpenos

Aminoácidos libres

Monoterpenos y diterpenos

Aceites esenciales como mentol, mentona, cineol, limoneno, pulegona y carvona

Sus compuestos actúan de forma combinada, otorgándole propiedades digestivas, analgésicas, antiespasmódicas y calmantes. La parte utilizada para la salud son las hojas, ya sea fresca o secas. En ellas se concentra la mayor cantidad de aceites esenciales y principios activos.

te de menta La hierbabuena es una planta con muchos beneficios para cuidar tu salud.

¿Cuáles son los beneficios de la menta?

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, la menta tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. Esta planta sanadora ayuda a:

Mala digestión

Eliminación de gases intestinales

Distensión abdominal

Náuseas

Colon irritable

Cólicos

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Estrés, ansiedad y nervios

Su acción refrescante y relajante ayuda a disminuir tensiones físicas y digestivas, siendo una de las plantas más versátiles del botiquín natural.

Para aprovechar su uso tradicional más común es la infusión de hojas de menta. La preparación es simple. Herví una taza de agua, agrega una cucharada de hojas de menta, dejar reposar y bébelo. Esta infusión se utiliza principalmente para aliviar problemas digestivos, gases, náuseas y estados de nerviosismo leve.

Si bien la menta es una planta segura en dosis habituales, en cantidades elevadas puede provocar irritación gastrointestinal y del tracto urinario. Por este motivo, se recomienda un consumo moderado y evitar su uso excesivo y prolongado.

La menta reúne características que todos deberían conocer. Es fácil de cultivar, accesible, económica y con múltiples beneficios comprobados. Por eso, sigue siendo una de las plantas sanadoras más utilizadas en la medicina tradicional y natural.