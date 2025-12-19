Denunciaron el hackeo de "la mayor base de datos personales de Argentina"

Una filtración de datos personales "sin precedentes" encendió las alarmas en la Argentina. Especialistas informáticos advirtieron sobre un hackeo de magnitud histórica que habría expuesto información de ciudadanos provenientes de organismos públicos como ANSES, ARCA y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), además de compañías de telefonía celular. Aunque desde el Gobierno dijeron que la información almacenada en los sistemas estatales se encuentra “completamente protegida”.
Según se denunció, los datos pertenecerían a la base de una empresa privada llamada Work Management, anteriormente conocida como SudamericaData, que habría trabajado “para fuerzas policiales”. La información fue publicada por el sitio especializado Daily Dark Web el 18 de diciembre. De acuerdo con ese medio, quien difundió los datos aseguró que su objetivo es exponer al propietario de la compañía.
El administrador de sistemas y programador Javier Smaldone replicó la publicación original y amplió los detalles en una serie de posteos en su cuenta oficial de X. Allí escribió: “Filtran datos de la empresa trucha SudamericaData (que fue cerrada en 2023 pero siguió operando). ‘Bases de datos ANSES (emails, teléfonos, SALARIOS y EMPLEADORES, más de 176.000.000 de registros)’”.
Smaldone enumeró además “bases de datos de teléfonos celulares (más de 100.000.000 registros)”, “base de datos de ARCA (más de 60.000.000 registros)”, “base de datos de la DNRPA (más de 75.000.000 registros)”, “bases de datos de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales”.
Un supuesto hackeo y filtración de datos de millones de personas
El especialista explicó el alcance del hecho al señalar: “¿Qué significa? Cualquiera puede saber quién es tu empleador, cuánto cobrás, qué autos tenés y cuál es tu número de teléfono. Antes, solo lo podían saber un puñado de delincuentes. Ahora se filtró públicamente”.
Luego añadió: “Informar sobre una filtración de datos no es filtrar datos. La filtración se produjo, se entere la Justicia o no. Aunque no se hubiera producido la filtración, esos datos estaban en manos de privados, sin ningún control”. Y concluyó con una frase tajante: “No va a pasar nada, como siempre”.
Smaldone también remarcó que en el foro donde se difundió la filtración se utilizó el nombre y la imagen de Ariel “Wata” Waissbein, director de la Agencia de Ciberseguridad de la SIDE, aunque con el rostro deformado como si fuera un payaso, según consigna diario Perfil.
Por su parte, el periodista y programador Maximiliano Firtman advirtió en X: “Grave filtración de datos. Ciberdelincuentes publicaron en la Dark Web una filtración de 1000 GB con info de argentinos. Hay datos actualizados al 25 de noviembre. La mayor filtración de datos personales del país. Sueldos, teléfonos, direcciones, vehículos, emails y más”.
En tanto, ante la consulta de Infobae, y según información de ese medio, fuentes del Gobierno aseguraron que no se vulneró la seguridad de ningún sitio oficial y que la información almacenada en los sistemas estatales se encuentra “completamente protegida”.
Fuentes: Perfil e Infobae