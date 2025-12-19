Denunciaron el hackeo de "la mayor base de datos personales de Argentina"

Smaldone enumeró además “bases de datos de teléfonos celulares (más de 100.000.000 registros)”, “base de datos de ARCA (más de 60.000.000 registros)”, “base de datos de la DNRPA (más de 75.000.000 registros)”, “bases de datos de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales”.

Un supuesto hackeo y filtración de datos de millones de personas

El especialista explicó el alcance del hecho al señalar: “¿Qué significa? Cualquiera puede saber quién es tu empleador, cuánto cobrás, qué autos tenés y cuál es tu número de teléfono. Antes, solo lo podían saber un puñado de delincuentes. Ahora se filtró públicamente”.

Luego añadió: “Informar sobre una filtración de datos no es filtrar datos. La filtración se produjo, se entere la Justicia o no. Aunque no se hubiera producido la filtración, esos datos estaban en manos de privados, sin ningún control”. Y concluyó con una frase tajante: “No va a pasar nada, como siempre”.

Ciberdelincuentes habrían publicado en la Dark Web una filtración de 1000 GB con información de argentinos.

Smaldone también remarcó que en el foro donde se difundió la filtración se utilizó el nombre y la imagen de Ariel “Wata” Waissbein, director de la Agencia de Ciberseguridad de la SIDE, aunque con el rostro deformado como si fuera un payaso, según consigna diario Perfil.

Por su parte, el periodista y programador Maximiliano Firtman advirtió en X: “Grave filtración de datos. Ciberdelincuentes publicaron en la Dark Web una filtración de 1000 GB con info de argentinos. Hay datos actualizados al 25 de noviembre. La mayor filtración de datos personales del país. Sueldos, teléfonos, direcciones, vehículos, emails y más”.

En tanto, ante la consulta de Infobae, y según información de ese medio, fuentes del Gobierno aseguraron que no se vulneró la seguridad de ningún sitio oficial y que la información almacenada en los sistemas estatales se encuentra “completamente protegida”.

