La maestría en administración de negocios obtuvo acreditación por 6 años y fue distinguida con la máxima categoría

La evaluación consolida a la carrera como una de las propuestas académicas de mayor excelencia del país y representa un hito institucional para la FCE–UNCUYO, al ratificar su compromiso con la calidad académica, la mejora continua y el desarrollo de ofertas formativas alineadas con los estándares más exigentes del sistema universitario argentino.

De acuerdo con la información oficial, el MBA de la FCE–UNCUYO integra el reducido grupo de solo tres maestrías en administración de negocios del sistema universitario oficial que cuentan con Categoría “A”, lo que refuerza su posicionamiento y prestigio a nivel nacional.