La maestría en administración de negocios obtuvo acreditación por 6 años y fue distinguida con la máxima categoría

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo anunció la acreditación por seis años de su Maestría en Administración de Negocios (MBA), que además fue categorizada como “A”, la máxima distinción prevista por la normativa vigente para este tipo de programas de posgrado.
La carrera fue evaluada con Categoría “A”, un reconocimiento que la ubica entre las tres únicas carreras de su tipo del sistema universitario oficial argentino con esa calificación
La evaluación consolida a la carrera como una de las propuestas académicas de mayor excelencia del país y representa un hito institucional para la FCE–UNCUYO, al ratificar su compromiso con la calidad académica, la mejora continua y el desarrollo de ofertas formativas alineadas con los estándares más exigentes del sistema universitario argentino.
De acuerdo con la información oficial, el MBA de la FCE–UNCUYO integra el reducido grupo de solo tres maestrías en administración de negocios del sistema universitario oficial que cuentan con Categoría “A”, lo que refuerza su posicionamiento y prestigio a nivel nacional.
Desde la Facultad destacaron especialmente el aporte de las autoridades, el cuerpo docente, el personal técnico-administrativo, así como de los estudiantes y graduados, cuyo trabajo sostenido fue clave para alcanzar este reconocimiento.
El logro, señalaron, es resultado de un esfuerzo colectivo orientado a fortalecer, expandir y consolidar el programa en el tiempo, con una clara vocación por la excelencia institucional.
Fuente: UNCuyo