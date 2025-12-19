Todo el mundo ha pensado en comprar un árbol de jade para su casa en el 2025, y es que a quien no le atrae la idea de una planta que necesita de cuidados mínimos para mantenerla sana y salva. Además, uno de los puntos más destacados por quienes han buscado sumar a esta suculenta a su hogar, está vinculado directamente con la estética que tiene para el interior de casa.
Cómo lograr estimular al árbol de jade durante el verano
Según especialistas en jardinería, hay una técnica para aplicar en verano y lograr que el árbol de jade crezca rápidamente
El verano llega con temperaturas aún más pesadas que la primavera, y el sol es más fuerte y da de manera más directa durante muchas más horas, lo que hace que tengamos que prestar atención mucho más al cuidado del árbol de jade. Existe una manera de aprovechar esta estación y hacer que nuestra planta se estimule y crezca a una velocidad mucho mayor.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de Jade: cómo estimular el crecimiento durante el verano
El ayudar y estimular el crecimiento del árbol de jade durante la primavera fue un verdadero éxito, ve la mano de los expertos en jardinería de Infoplant. Las consultas ahora giran en torno a lograr los mismos resultados, pero en verano, donde las temperaturas son más fuertes y el sol da durante más horas.
Por suerte, los tipos de trabajos que tendremos que hacer sobre el árbol de jade no cambian de manera radical, simplemente para lograr estimular a esta planta durante el verano deberemos ahondar un poco más en ellos. Estos son los siguientes:
- Luz del sol directa: permitir que el árbol de jade reciba entre 4 y 6 horas de luz directa del sol, evitando del mediodía hacia la tarde
- Continuar con un riego profundo: no regar la planta hasta que la tierra se encuentre completamente seca. Una vez que esto se dé, hay que hidratarla hasta que salga agua por los agujeros de la maceta.
- Fertilizante en el sustrato: se aconseja potenciar a través de minerales con un abono específico para las suculentas, una vez durante cada mes.
- Poda ligera: despuntar alguna de las ramas más largas para que se fomente un tronco más grueso.