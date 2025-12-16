Por qué mi árbol de jade tiene manchas blancas en plena primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Por qué aparecen manchas blancas en mi árbol de jade y cómo sacarlas

Las hojas del árbol de jade son de color verde, aunque hay algunas maneras de que la Crassula ovata pueda volverse amarillenta, pero si hay alguna mancha marrón, o si la vemos arrugada o con pequeñitas manchas blancas, no es normal, es que algo no anda bien. Según los expertos de Infoplant, cualquiera de las anormalidades representa que la planta no está en buen estado.

Suele ocurrir, particularmente en primavera, que el árbol de jade se llene de manchas o pintas blancas, y esto se puede deber a varios motivos, todos vinculados con la salud. Estos son:

