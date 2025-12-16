Hay plantas que suelen volverse tendencia en ciertas temporadas, menos el árbol de jade, que ha logrado ser una de las especies más buscadas de todas hace ya más de un año, por todos esos detalles que la hacen muy atractivas. Estar vinculada a filosofías energéticas, ser una opción muy estética para el interior de casa y necesitar de cuidados mínimos para estar fuerte y sana, la vuelven irresistible.
Por qué mi árbol de jade tiene manchas blancas en plena primavera
Quienes más saben de jardinería, aseguran que hay una explicación de por qué tu árbol de jade tiene manchas blancas en las hojas, y tiene que ver con su salud
Muchas aquellas personas que tienen un árbol de jade en su casa, aseguran que algunas de las hojas de su planta se llena de pequeñas manchas blancas, y lo asocian directamente a los cambios de la primavera. Aquellos que más saben sobre los cuidados de las suculentas, explicaron los motivos reales por los cuales estas plantas sufren de estas pequeñas manchas.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Por qué aparecen manchas blancas en mi árbol de jade y cómo sacarlas
Las hojas del árbol de jade son de color verde, aunque hay algunas maneras de que la Crassula ovata pueda volverse amarillenta, pero si hay alguna mancha marrón, o si la vemos arrugada o con pequeñitas manchas blancas, no es normal, es que algo no anda bien. Según los expertos de Infoplant, cualquiera de las anormalidades representa que la planta no está en buen estado.
Suele ocurrir, particularmente en primavera, que el árbol de jade se llene de manchas o pintas blancas, y esto se puede deber a varios motivos, todos vinculados con la salud. Estos son:
- Moho: parece un polvo fino y blanco que se posiciona encima de las hojas. Los ambientes fríos y húmedos hacen que este moho aparezca y se reproduzca sobre la planta, alimentándose de ella. Para sacarla, es necesario aislarla de forma inmediata, luego retirar las hojas afectadas y desecharlas. Además, hay que cambiar su ubicación y utilizar un fungicida.
- Cochinilla algodonosa: esta es la razón más común y peligrosa para el árbol de jade, ya que chupan la savia y roban los nutrientes, viéndose como pequeños trozos de algodón en los tallos y en la parte de atrás de las hojas. Lo más recomendado es sacarlo con alcohol isopropílico, tocando cada cúmulo con un poco del líquido y luego rociar toda la planta con aceite de neem diluido cada una semana, por un mes.