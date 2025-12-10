El árbol de jade es una planta que cada vez es más solicitada por los fanáticos de los viveros, y es que las constantes recomendaciones han hecho que muchos se decanten por esta suculenta que necesita de muy pocos cuidados y es perfecta para decorar el interior de casa.
Cómo debe regarse el árbol de jade en verano
El verano es más caluroso e intenso que la primavera, por lo que hay que prestarle mucha atención al riego del árbol de jade
El verano es una época más "picante", donde el sol es mucho más fuerte e intenso y la temperatura es más fuerte, lo cual afecta directamente al árbol de jade y la manera en la cual tenemos que cuidar a la planta. El riego es uno de los cuidados cruciales que tiene ésta suculenta, y en esta estación, hay una particular manera de realizarla.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo regarla durante el verano
A diferencia de la primavera, los cuidados respecto al riego del árbol de jade cambian en verano, pero muy poco, manteniéndose las recomendaciones de una hidratación abundante, pero que no sea frecuente. De esta manera nos aseguraremos que el crecimiento de la planta sea saludable y evitemos enfermedades o pudrimiento de las raíces.
Las reglas que debemos seguir sobre el cuidado del riego del árbol de jade durante el verano, son los siguientes:
- Esperar a que la tierra se seque para poder regar, y es que si el sustrato no está completamente seco, se recomienda no regar. Lo ideal es verificar esto colocando tu dedo en ella, e introduciendo unos 5 centímetros.
- El riego debe ser abundante y profundo, empapando el árbol de jade hasta que el agua comience a salir por los orificios de drenaje que tienen las macetas. Es importante no dejar el plato de abajo, ya que si se estanca el agua en este lugar, podemos enfermar la planta o podrir las raíces.
- Si bien no hay un tiempo fijo para regar el árbol de jade, se estima que debe darse cada 10 o 20 días. Las hojas nos irán indicando si le falta agua a la planta.
- El mejor momento del día para regarla es cerca de la noche, para evitar que el sol la evapore.